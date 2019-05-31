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京东6.1全品秒杀日：9.9元秒不停，全场年内新低

2019-5-31 21:02:21来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

京东【618狂促】6月1日将正式开售，各家厂商都已开启诚意大促，有需求的小伙伴一定要抓紧机会，年中清空一波购物车：

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会场优惠力度
主会场9.9元秒不停
手机0/10/14/20点，领4980-618券
耳机音响499-150、299-100、99-20券
相机全场预售新低+大额优惠券
电脑配件三星27寸2K曲面显示器1549元
智能数码满500减100、满1000减200元

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618京东特惠指南，好价新低：

厂商大促活动
小米Redmi K20 Pro 2499元
华为直减600元+6期免息
一加一加7 Pro 6月1日开售
三星立省2300元
魅族魅族16Xs 30日新品发布

好价单品：

京东索尼 WH-1000XM3 蓝牙降噪耳机 黑色触控面板 智能降噪 长久续航1999元直达链接

京东华为 P30 8GB+128GB 赤茶橘6期免息4288元直达链接京东华为 P30 Pro 8GB+256GB 赤茶橘6期免息5988元直达链接

京东一加7 Pro 6GB+128GB3999元直达链接


京东OPPO K3 6GB+64GB可领100元优惠券1499元直达链接

京东漫步者 TWS5 真无线蓝牙耳机6月1日可使用150元优惠券349元直达链接


京东QCY T3 真无线蓝牙耳机10元定金209元直达链接

京东Redmi K20 Pro 6GB+128GB2599元直达链接

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