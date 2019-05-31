京东6.1全品秒杀日：9.9元秒不停，全场年内新低

京东【618狂促】6月1日将正式开售，各家厂商都已开启诚意大促，有需求的小伙伴一定要抓紧机会，年中清空一波购物车：
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|会场
|优惠力度
|主会场
|9.9元秒不停
|手机
|0/10/14/20点，领4980-618券
|耳机音响
|499-150、299-100、99-20券
|相机
|全场预售新低+大额优惠券
|电脑配件
|三星27寸2K曲面显示器1549元
|智能数码
|满500减100、满1000减200元
618京东特惠指南，好价新低：
|厂商
|大促活动
|小米
|Redmi K20 Pro 2499元
|华为
|直减600元+6期免息
|一加
|一加7 Pro 6月1日开售
|三星
|立省2300元
|魅族
|魅族16Xs 30日新品发布
好价单品：
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京东Redmi K20 6GB+128GB2099元直达链接
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