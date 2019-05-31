一图看懂荣耀20系列

IT之家5月31日消息 今天荣耀在国内正式发布了荣耀20系列新机，包括荣耀20和荣耀20 Pro。新机标配6.26英寸1080P LCD魅眼全面屏，后置四颗摄像头，采用了侧边指纹+电源键二合一设计。

价格方面，荣耀20 8GB+128GB版本售价2699元，8GB+256GB版本售价2999元。荣耀20 Pro 8GB+128GB版本售价3199元，8GB+256GB版本售价3499元。

下面就通过一张长图了解一下这款手机吧。