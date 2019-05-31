大街上测5G：946Mbps！

英国今天正式开通首批5G服务，流量太大让BBC措手不及。

关心5G的你，今天一定看到这条新闻了吧！

BBC记者洛瑞在推特中还分享了一些5G直播的花絮，测试5G直播时，由于华为5G流量太大超出设备内EE提供的SIM卡流量上限（就是流量不够用了）。随后BBC新闻网称，不得不往卡里再充流量保证直播进行。

大家是不是看到眼馋：咱们啥时候能用上5G嗫？

别急，5G也许比大家想象的离我们更近噢~

很多人大概会认为5G离生活还有些距离（乌鸡哥也曾这样想…）

是不是只有营业厅或者地铁16号线才有5G信号？

我们今天的5G体验，就在一条看似普普通通的街道上！一大早我们便来到了石景山区实兴大街~

▲大概就在这附近

我们用小米MIX 3的5G版手机以及中国电信的5G SIM卡（这一次没有限速）又做了一次5G测速：

直接来看结果↓↓

下载速率：946Mbps

上传速率：107Mbps

蓝光视频播放基本无需缓冲

应用商店下载速度：6Mb/s–70Mb/s

注：应用商店下载速度这里比较复杂，我们反复测试了多次，速度并不稳定，小米工程师为我们说明：应用商店内的下载速度其实也会受到云服务器限制，所以没有完全发挥出5G速度的优势，正常情况下载速度可以达到100Mb/s以上。

从测速方面来说，这次由于5G基站、手机以及SIM卡都是理想条件，整体基本发挥出了5G在日常使用中应有的表现。

除了常规测速外，我们本期还邀请到了小米的工程师朱老师简单解答了一些关于5G的问题。

关于5G基站：

今天节目中所拍摄到的是一处“宏基站”…。的天线，在室外比较常见。未来生活中也许我们将更常”接触“的是“微基站”。

“宏基站”信号覆盖更广，一个基站可以覆盖几百米的范围；但室外信号在穿墙、玻璃等障碍物后只能提供浅层室内覆盖，不能很好保证室内深度覆盖，所以在室内的体验也许会差很多。

”微基站“更加小巧便携，手提箱大小、路由器大小或者手掌大小，可覆盖十米到百米范围，方便在室内环境部署，未来将是室分和网优的主流技术。

关于5G辐射：

5G基站的辐射都符合安全标准，不会对健康产生影响；

用户日常生活中距离基站的距离不会很近，人体受到5G基站的辐射其实还远不如生活中近距离接触的家电辐射大；

相较于4G基站，5G基站的部署会更加”密集“，基站覆盖越密，手机信号接收越好，但辐射其实反而会更小。

小结：也许表面上来看，5G网络只是让下载速度更快，以前几分钟下载好的软件现在只要几秒钟，但5G真正的意义在于，它会把很多目前只存在于概念上的产品和设想，真正拉进我们的日常生活中。

技术的每一次进步与突破，人类对未来的想象便随之变得更加绚丽。

未来的世界，你敢想象吗？

未来，我们依然会带大家去到不同的地点、场景，体验5G。