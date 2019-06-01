著名论坛系统Discuz! 宣布关闭discuz.net发言权限

IT之家6月1日消息 近日，Discuz!发布公告称，由于资源和人力投入问题，Discuz!关闭了www.discuz.net的发言权限，不过用户仍可以登录回忆那些年的历史。

据介绍，Crossday Discuz! Board（简称Discuz!）是北京康盛新创科技有限责任公司推出的一套通用的社区论坛软件系统。自2001年6月面世以来，Discuz!已拥有15年以上的应用历史和200多万网站用户案例，是全球成熟度最高、覆盖率最大的论坛软件系统之一。目前最新版本Discuz! X3.4正式版于2017年8月2日发布，去除了云平台的相关代码，是X3.2的稳定版本。2010年8月23日，康盛创想与腾讯达成收购协议，成为腾讯的全资子公司。

以下是 Discuz! 公告全文：