Uber CEO呼吁理性竞争，Uber与Lyft股价双双上涨

据CNBC报道，美国当地时间周五上午，网约车公司Uber首席执行官达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）在财报分析师电话会议中宣称，他对网络车市场存在的竞争持乐观态度。随后，Uber股价上涨1.5%，而其竞争对手Lyft更是上涨5.1%。Lyft市值上涨逾8亿美元，达到167亿美元，而Uber市值为678亿美元。

在Uber发布上市以来首份季度财报后，科斯罗萨西在与分析师的电话会议上表示，他同意Lyft高管本月早些时候的说法，即他们认为市场正变得更加理性。科斯罗萨西说:“我认为，相比在互相挑战方面砸钱，在品牌和产品上竞争显然是一种更健康的竞争模式。”

做为网约车市场上的两大巨头，Uber和Lyft都承受着巨额亏损，部分原因在于它们向司机和乘客提供了巨额补贴，以吸引人们使用它们的平台。仅上个季度，Uber就报告净亏损达10.1亿美元。Lyft公布调整后每股亏损9.02美元。

Lyft总裁约翰·齐默(John Zimmer)在5月初的财报电话会议上表示：“自该公司成立以来，你可以看到，从营收占总收入的比例来看，这是市场最理性的表现。”他说，这使得消费者在两个强大的竞争对手之间做出选择时，更多地依赖于品牌而不是价格。

尽管分析人士对Uber的股票依然持观望态度，但他们似乎还是相信了这些说法。Atlantic Equities分析师此前表示：“虽然没人能保证这种理性竞争趋势会持续下去，但我们相信在未来12个月内将更加关注通过服务创新(微移动性、忠诚度等)进行竞争，这应该为Uber的增长提供一个重要推动力。”

DA Davidson的分析师周五写道：“更加理性的推广环境当然是一个关键的积极因素，但Lyft更健康的品牌是一种可持续的竞争优势，还是Uber相对较大的规模将带来更好的乘客/司机体验，只有时间才能证明。”该公司继续Uber股价持“中性”评级，并将其目标股价从53美元下调至46美元。