法律专家：高通有充分理由推翻此前的反垄断裁决

6月1日消息，据国外媒体报道，日前一些法律专家称，高通有充分理由推翻法庭此前作出的反垄断裁决。据悉，美国联邦贸易委员会此前在诉高通存在反竞争商业行为的法律诉讼中获得胜利。但该机构一名官员罕见地公开呼吁推翻法庭裁决结果。

本周二，由美国总统特朗普任命的美国联邦贸易委员会委员克里斯汀·威尔逊（Christine Wilson）在媒体公开发文称，5月22日的法庭裁决对高通来说，”从根本上扩大了帮助竞争对手的法律义务”，其依据是基于美国最高法院1985年所作出的一项裁决的牵强附会解释。美国加州圣何塞地区法官高兰惠（Lucy Koh）表示，高通的专利授权做法扼杀了部分电脑芯片市场的竞争，损害了竞争对手、智能手机制造商和消费者的利益。她下令高通在不威胁切断供应的情况下，以合理价格就专利许可协议进行重新谈判。此外，高兰惠还下令对高通进行为期7年的监控，以确保其合规运营。

自美国联邦贸易委员会于美国总统巴拉克·奥巴马(Barack Obama)执政的最后几天开始对高通提起诉讼以来，此案一直存在争议。当时唯一一位共和党联邦贸易委员会委员表示，不应该提起诉讼。

美国国际法律与经济中心(International Center for Law and Economics)主任杰弗里·曼内(Geoffrey Manne)和其他几名反垄断法律专家表示，在高通决定就法庭裁决提起上诉之际，这篇由威尔逊所撰写的评论文章没有任何法律效力，但文章对高通在上诉中获胜阐述了充足的理由。据悉，威尔逊是美国联邦贸易委员会的五名委员之一。

然而，其他法律专家表示，法庭裁决理由充分，其依据的是详细的事实调查结果和对证人可信度的判断，上诉法院不会对这些结果进行质疑。

美国联邦贸易委员会发言人皮特·卡普兰（Peter Kaplan）表示，该机构拒绝就高通上诉进行置评。

由于高通计划上诉，法官尚未对高通暂停执行法庭令的请求做出裁决。这一裁决导致高通股价暴跌，公司市值缩水100亿美元。

根据美国反垄断法，公司通常可以决定与谁做生意。即使是垄断者也没有所谓必须与竞争对手打交道的“义务”。

“阿斯彭滑雪案”

但美国最高法院在1985年的阿斯彭滑雪(Aspen Skiing)一案中为这一规则创造了一个例外，认为退出一项有利可图、经过时间考验的商业协议可能违反竞争法。

正如高兰惠裁决所指出的那样，高通曾将其工业标准技术专利授权给竞争对手芯片制造商，不过裁决并未明确指出这种做法的范围有多广。高通在本世纪初完全放弃了这一做法，开始只将这些芯片专利授权给生产智能手机等消费设备的公司。

高兰惠在裁决中指出高通的改变是“出于反竞争的恶意”，正是阿斯彭滑雪案所禁止的那种行为。

在阿斯彭滑雪案中，一家滑雪场运营商放弃了与竞争对手达成的一项长期盈利的协议，也就是主动放弃了联合销售缆车车票套餐的计划。

美国最高法院表示，该公司似乎是在牺牲眼前利润，以期从长远角度来击败竞争对手。

高通在庭审中辩称，该公司从未向其他芯片供应商授予所谓的“详尽”的完整专利许可。该公司辩称，按照高兰惠要求高通现在同意对芯片制造商提供专利许可的裁决，高通就需要与这些公司签署新的商业协议，而不是回复之前的商业协议。美国联邦贸易委员会的威尔逊写道，高兰惠误用了美国最高法院的判例。根据法官的逻辑，“阿斯彭滑雪案现在意味着，如果一家公司向任何竞争对手销售任何产品，那么它就可能永远负有向所有竞争对手销售所有产品的反垄断义务，”威尔逊说。

南加州大学法学教授乔纳森·巴内特(Jonathan Barnett)也认为，高兰惠的裁决有被上诉法院推翻的危险。

巴内特指出，阿斯彭滑雪案所创造的法律例外适用范围应该是“非常窄”。在2004年涉及Verizon的一桩案件中，美国最高法院对阿斯彭滑雪案提出了质疑，称其“处于或接近反垄断责任的边界”。

曼内表示，高兰惠将高通在专利许可发放方面的改变与阿斯彭滑雪案中的行为进行比较是错误的。

曼内说，将专利授权转向设备制造商授权的做法“几乎不是高通首创的”，而且有很大的商业意义，因为这样利润要高得多。

但一些法律专家表示，高兰惠完全依赖事实判断，尤其是证人席上高通高管缺乏可信度的调查结果，使得她的裁决更难受到质疑。

除非存在“明显误判”，但通常情况下上诉法院不会对初审法官的事实裁决置之不理。而“明显误判”往往有着很难满足的标准。

例如，高兰惠在她的裁决中说，“许多高通高管的庭审证词与这些证人当时发给美国国税局的电子邮件、手写笔记以及录音证词相矛盾。”

高兰惠说，高通的一名内部律师“假装不记得”2012年一次会议的细节，但美国联邦贸易委员会的律师播放了那次会议的录音。高兰惠说，高通的高管们在被自己的律师询问时，往往会以“快速而熟练的叙述”做出回应。

克利夫兰州立大学(Cleveland State University)反托拉斯法教授克里斯托弗·塞杰斯(Christopher Sagers)表示：“高兰惠详细记录了高通高管在证词中相当明显的谎言，这令人尴尬，而且很可能在上诉中对高通造成真正的损害。”

高通在一份声明中表示，它相信“对证据的彻底审查和对法律的正确解释将导致第九巡回上诉法院做出相反裁决。”

曼内说，即使上诉法院尊重高兰惠，这位初审法官的裁决也可能被推翻。

曼内说：“我绝对认为她在法律上关于交易义务和阿斯彭滑雪案的判例引用是不正确的，她的裁决结果很容易在上诉中被推翻。”