中国科学技术馆“儿童科学乐园”展厅全新亮相

北京时间6月1日消息，乐享科学，筑梦童心。为庆祝“六一”国际儿童节，6月1日，中国科学技术馆“儿童科学乐园”展厅暨全国少年儿童科技创新艺术作品展开幕。中国科学技术馆、中国妇女儿童博物馆、北京科学中心、中国儿童中心老牛儿童探索馆、科普时报、中国传媒大学、中国科技新闻学会、中国关心下一代工作委员会、团中央《辅导员》杂志社、中国美术家协会动漫艺术委员会、中国美术家协会少儿艺术委员会、中国文化报几个单位的领导嘉宾出席等单位的有关领导和嘉宾出席了此次开幕式。

此次改造是“儿童科学乐园”展厅首次封厅改造，进行了全面升级换代。充分吸纳遵从儿童身心发展规律，鼓励儿童进行探究式学习，力求让儿童在快乐参与过程中获得直接经验，提高儿童的创造能力和实践能力，培养使儿童终生受益的决策能力。聘请国际著名展览展品研发企业德国贺廷根公司担任设计顾问，拓宽国际视野完成设计方案。

改造后的“儿童科学乐园”展厅“乐享科学，筑梦童心”，目标观众为3-8岁儿童及陪同前来的家长，总面积3900平方米。根据儿童认知发展由近及远、由表及里的规律，形成按照“认识自己、亲近自然、了解社会、触摸科技”逐级展开的主题脉络，共设置人体探秘、健康成长、山林王国、戏水港湾、热闹城市、角色体验、机器伙伴、神奇宇宙8个主题展区和1个科学秀场，展品128件。

展品巧妙运用了多种游戏化展示手段和信息技术，实现多感官互动体验，在突出互动性和可玩性的同时，充分利用各种形式引导孩子们进行探究式学习，使孩子们形成和发展探究能力，加深对科学概念的理解和认识。创新性地将家长作为重要受众群体，个展品图文版都增添了“给家长的话”，提供展品相关的知识背景、科学概念和教育理念，使家长在陪伴儿童的同时还能获得科学教育观念的提升。展品造型圆润，配色形式活泼，满足儿童视觉偏好，并依照儿童身体指标定制展品尺寸和操作位置，方便操作体验。环境设计灯光明亮，空间布局开阔通透，布展简洁，充分利用现有建筑结构营造易于与观众交流的情境化场景。每件展品均配置二维码，观众通过扫便可获取该展品的拓展信息，有效提升参观效果。更为惊喜的是，23件展品上线了个性化参观数据推送系统，观众通过关注微信小程序，就可以将体验时的闯关记录、创造成果等数据进行存储，以便随时随地分享乐趣。

展厅教育活动涵盖“科学表演”“创意工坊”“乐享科学”“玩转乐园”四大主题活动。“科学表演”主题活动充分利用改造升级后的表演台设备提升科学表演效果，为观众献上集科学性、观赏性、互动性为一体的精彩表演；“创意工坊”主题活动为儿童提供了特定情景下独立设计和动手制作的机会；“乐享科学”主题活动创新展品辅导方式，让儿童通过动手拼装、游戏、实验等多种方式体验展品；“玩转乐园”主题活动为儿童设置特定的参观路线或指定相应展品，让他们通过角色扮演、学习单探究等方式进行体验学习。四大主题活动引导儿童了解、认识、学习身边的科学，提高他们的创造能力和实践能力，培养他们对科学的兴趣。

“儿童科学乐园”展厅适合3—8周岁（含）儿童与家长共同参观体验，票价30元/人/场（成人与儿童票价相同）。为提高公众参观体验效果，营造良好的秩序环境，展厅将采取分场次限流参观的运行模式，每天开放两场，上午场9：30—12：30，下午场13：30—16：30，每场限流2000人。

另外，中国科学技术馆和中国科技新闻学会联合举办的“让科学插上艺术的翅膀——全国少年儿童科技创新艺术作品展”活动，从全国各地征集到的5800余幅科幻绘画作品中评选出122幅优秀作品进行展出，展示了中国少年儿童在艺术创作中探索科学奥秘的可喜成果。