无限时6K24P、主动散热：松下全幅无反S1H专为视频而生

在北京时间6月1日4：30，松下宣布即将推出新全幅无反相机S1H，S1H尺寸比S1、S1R更大，使用了主动散热，可无限时长拍摄6K24P（3：2）、5.9K30P（16：9）以及10bit C4K/4K60P视频，预计今年秋季发布。

在今年初松下正式发布S1、S1R两款全幅无反相机，S1H造型与前面两款相机非常相似，但机身更高、更厚，在机身侧面甚至设计有一排的出风口，S1H是第一台，也是唯一一台带风扇的主动散热相机。

主动散热美

目前松下尚未公布S1H详细规格，只列明了主要特性：

1可拍摄6K24P（3：2）、5.9K30P（16：9）以及10bit C4K/4K60P视频，提供了4：3变形模式；

2.拥有14档+动态范围，可媲美Panasonic Cinema VariCam，支持V-Log / V-Gamut，色彩风格与VariCam录制的V-Log或LUMIX GH5 / GH5S录制的V-Log L兼容；

3.任何视频格式都没有拍摄时长限制。

如果没有意外，在发布时S1H将成为第一台真正支持6K视频的相机，也许有些人认为6K 3：2是一个非标准格式，不易于融入现有视频流程中，不过我们将它视为数码时代VistaVsion，把S1H的6K用于特效制作。

除了S1H外，松下同步公布了S1视频升级key（密钥）DMW-SFU2，发布了两支L卡口增倍镜以及M43卡口镜头LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH.（H-X1025）。

松下会在今年7月发售Key_DMW-SFU2，提升S1视频性能，具体提升如下：

1.14+档V-Log，色彩风格与V-Gamut与Cinema VariCam Look兼容；

2.世界首款4:2:2 10bit 4K MOV 30P/25P内录；

3.世界首款4:2:2 10-bit 4K 60p/50p HDMI外录；

4.相机内置LUT应用程序，可在录制时或录制后播放V-Log；

5.录制时新增WFM（波形监视器）显示亮度等级；

6.使用XLR麦克风适配器DMW-XLR1，可以在MOV中录制高分辨率48 kHz / 24bit或96 kHz / 24bit的声音。

为LUMIX S系列长焦镜头推出1.4倍增距镜DMW-STC14和2倍增距镜DMW-STC20，目前仅可用于LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S.（S-R70200）。两支增倍镜使用了防尘/防溅防冻设计，可在-10℃低温下工作，与S1、S1R机身机械性能一致，光学设计如下：

DMW-STC14：镜头由4组7片镜头组成，包括2个UHR镜片；

DMW-STC20：镜头由4组8片镜头组成，包括2个UHR镜片。

LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH.等效135画幅20mm至50mm视角，横跨超广、广角、标头三个焦段，全焦段最大光圈均为f/1.7，最小光圈为f/16，使用了9片光圈叶片设计。

镜头由12组17片镜头组成，其中三片是非球面镜片、四片是超低色散镜片，可有效抑制轴向色差和倍率色差问题，也可以校正球面像差和失真问题；最高可实现240fps高速对焦；采用坚固耐用的防尘/防溅设计，可在-10℃下正常工作；镜头滤镜直径为77mm，重量只有690。