天猫618首波战报：1小时成交额超去年10小时

IT之家6月1日消息 6月1日，天猫618迎来首波高峰。1小时不到，成交额就超去年10小时。截至6月1日11时23分，成交额已超去年6月1日全天业绩。步入第三年的天猫618已成长为能与天猫双11比肩的商业盛会，天猫618正在成为另一个天猫双11。

天猫618的6月1日的第一个小时内，天猫618就先后诞生了苹果、美的、耐克、奥克斯、海尔、欧莱雅、兰蔻、阿迪达斯、小米等一系列成交过亿品牌。其中，苹果全品牌2分45秒就成交过亿，美的和耐克双双在4分钟过亿。

天猫电器、手机成交数字一路飙升。25分钟，戴森官方旗舰店成交超去年全天；41分钟，美的成交超去年全天；46分钟，苹果成交超去年全天；1小时40分，OPPO成交超去年全天；2小时，荣耀官方旗舰店成交超去年全天。

吃货热情高涨，5分钟，就有30万支棒冰被买走。冰淇淋品牌钟薛高和中街1946分别仅用3分和45分钟就成交超去年全天。熬夜党也充分体现了自己的战斗力：雀巢旗下品牌Nespresso仅用30分钟就卖出30万颗咖啡胶囊。

在美妆个护行业，除欧莱雅和兰蔻两大国际美妆品牌1小时不到就成交过亿外，精华和眼霜成交对比去年同期增速均达到300%，瘦脸塑身美容仪器同比增长270%。网红品牌气味图书馆1000套大礼包更是2分钟即售罄。

各品牌的爆款也轮番成为天猫618全场最受瞩目的超爆款。iPhone XR在第15分钟就单品成交过亿。新品荣耀20在1日10时08分准时开售后，带动荣耀旗舰店1分钟就成交了1万件。天猫618期间将有150款新品发布，值得关注。

6月1日凌晨，上海、北京、广州、杭州、深圳、成都、武汉、重庆、南京、苏州成为第一个小时成交最高的TOP10城市。

天猫发布的618攻略显示，5月29日至6月2日、6月13日至18日期间，在主会场可以领取购物津贴，消费每满300元立减30元，支持跨店，支持叠加，使用上不封顶。此外还有总金额超百亿的购物券和“5折神券”等发放。

天猫618主会场：点此进入。