这个六一，我把小时候最想要的玩具全都集齐了

假如时光可以倒流，你最想拥有的一件玩具是什么？

我曾经拿这个问题问过很多人，得到了数不清的童年回忆和令人难忘的答案。但对于很多80、90后的朋友来说，童年时的快乐回忆其实有着不少交集。

那些我们曾经拥有或者渴望得到的玩具大多数时候都是相似的，一些共同话题甚至经久不衰让人瞬间想起小时候的时光。六一儿童节，极客博物馆就来和大家共同重温，那些我们小时候最想要的玩具。

迷你四驱车

四驱车想必是很多朋友，尤其是男生最容易记起来的童年记忆之一。

无论是小时候每天放学回家让人翘首期待的《四驱小子》、《四驱兄弟》动画，还是那句经典的「奥迪双钻，我的伙伴」，相信不少人小时候都曾经玩过或者看别人玩过四驱车。

四驱车应该是童年时最成功的动漫周边产品了，伴随1996年日本动画片《四驱兄弟》在国内的播出，「四驱车」开始火遍大街小巷，我依然记得当时和同学讨论小豪和小烈谁的四驱车更厉害，哪辆车最帅这样的话题。而一旦谁能拥有这样一辆玩具车，绝对会成为孩子当中数一数二的大明星。

四驱车其实很早就出现了，它更正式的说法应该叫迷你四驱车。1982年日本田宫模型公司把专业竞技用遥控赛车缩小，去掉转向以及遥控，成功造出了迷你四驱车，通过模型组装+竞速比赛的玩法核心，迷你四驱车很快在全世界推广起来。

相比遥控赛车，迷你四驱车入手门槛更低，日本田宫、中国奥迪双钻就是从那时候开始成为孩子们心中的梦想的。它的组装并不复杂，而且不同款式基本上也只有外壳不同，构造都大同小异，通过动手拼装、改造、加上电池，它就能在地上用很快的速度跑起来，所以某种程度上来说，动画片里穿旱冰鞋追赛车的镜头其实还挺真实。

随着动画片结束，四驱车热度在国内也渐渐降低，但它开启了很多人最初的模型记忆，以此培养出了如今的模型党，不少人也因此对机械感到着迷，这或许正是四驱车带给我们最大的乐趣。

雷速登遥控车

前面说田宫模型公司把专业竞技用遥控赛车缩小做出了迷你四驱车，但随着年龄增大，遥控赛车渐渐取代了迷你四驱车成为很多小孩子心中的理想玩具，原因无它，就在于能够自由掌控的快乐，雷速登也成为一些孩子人生中的第一辆车。

雷速登曾经是奥迪双钻推出的众多电动遥控车的统称，包括1：10，1：16，1：24等众多比例的遥控赛车，当时放在圆筒包装里的雷速登曾经是很多孩子的梦想。因为相比迷你四驱车来说，雷速登价格昂贵往往上百，所以大人们很少给孩子买上一辆，我记得那时候在商场里，一些孩子站在那里看别人玩也能看很久。

采用无线遥控的操控方式，雷速登赛车可以在任何场地里自由控制，而不必像迷你四驱车那样必须用专门跑道才能行驶，经过后期自行改装的雷速登甚至能克服各种地形限制，也非常拉风，但在火过一段时间之后，也渐渐沉寂了。

溜溜球

有人说男生一般都有三大爱好：枪、车、球。说了四驱车和遥控车，我们或许还应该再聊聊球——溜溜球。

溜溜球，这个也叫悠悠球的玩具恐怕也是很多朋友小时候最常见的玩具之一。虽然看起来没有赛车那么酷炫，只是缠着一段绳子的圆柱形玩具，但真正当高手开始在你面前扔上扔下，收放自如的时候，一定能吸引不少人的目光，童年时一部《火力少年王》就讲述的是那些神乎奇技的溜溜球少年的故事。

溜溜球能够收放自如的原理在今天看来很简单，就在于绳子和球之间的摩擦力相互作用，但对于小学时代的我来说，看到高手玩出各种花式动作，从基础的地球自转，到遛狗，再到拿着两个溜溜球玩出的双球快打，从正手丢，反手接的基础练习到高级别的反手抛，正手接等动作，所有这些都构成了普通玩家和高手之间的差别。

拿起溜溜球，要想玩的出神入化，除了和篮球、足球需要长时间练习意外，很多人不知道的可能就是它的内部构造。简单来说，和四驱车需要马达、轴承等配件升级变得更快类似，溜溜球内部也有轴承、回收系统等差别，塑料材质的溜溜球一般也不如金属来的结实，另外还有电动溜溜球、会发光的溜溜球等，这些或许都是小时候很多人并不知道的事情。

但和四驱车不一样，直到今天溜溜球这个特别的玩具依然活跃，它成为一代又一代年轻人长盛不衰的运动，你依然可以在世界溜溜球比赛上看到高手的精彩表演。

Game Boy Color

除了赛车、溜溜球这样的玩具之外，童年时候很多人最希望得到，也是家长最不轻易买来，恐怕就是游戏机了。虽然那个时代像小霸王这样以学习的名号进入家庭的游戏机抢占了很大市场，但真正让孩子们心动的或许还是Game Boy这样的掌机。

Game Boy是很多人小时候接触的第一款掌机，在那个手机都怎么不常见的年代，能够入手一台GB绝对是令很多人羡慕的事情，而后来推出的GBC，更是因为透明外壳显出独特质感，它的出现让GB平台终于进入了彩色世界。小巧精美的外观，让它成为小时候最酷的玩具没有之一。

《俄罗斯方块》、《超级玛丽》都曾是Game Boy上最令人激动的游戏，而针对GBC彩屏设计的《口袋妖怪金/银》，更是让全世界知道了皮卡丘、妙蛙种子的名字，在当时的小伙伴还在看《神奇宝贝》动画的时候，手里拿着GBC无疑就是最令人羡慕的一道风景。

优秀的续航也是那时候它能让小孩子着迷的地方，两节AA电池就能带来10个小时的续航时间，这也是它之所以到今天依然被记住的原因之一。

时代在变，如今孩子们的玩具也在变化。他们手中不再是四驱车或者GBC，取而代之的是平板电脑和智能手机，玩具曾经带给我们的快乐，如今似乎比不上《王者荣耀》《和平精英》带给他们的快乐。

这并不是时代的悲哀，换个角度来看，假如让你穿越回童年，你也会发现那些玩具没有手机好玩，但至少，它们在我们的童年时代带来了无数快乐，也创造了很多人无与伦比的童年，也许，这样就足够了。