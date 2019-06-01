IT之家618专享：“买微软马克杯，送Office 365家庭版订阅1年”

微软 Office 365 一年订阅版官网定价498元，现在IT之家联合微软共同举办如下活动：

· IT之家用户除了专享立减100元特惠外，现在更可获赠限量的微软笔记本、Office 365马克杯（橙、白两款，随机发货）、IT之家笔记本，先到先得。

Office 365家庭版1年订阅彩盒版：赠品和商品一同邮寄，工作日16点前下单当日寄出，其余时间顺延。

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Office 365家庭版1年订阅电子版：自费邮费，可任领赠品1件（先拍电子码，再拍赠品专属链接，联系QQ 571696，工作日统一处理）

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Office 365个人版1年订阅电子版：不参加赠品活动

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▲特别鸣谢上述读者为IT之家评论做出的贡献（注：因升级为6用户支持，故Office 365应更正为可以找5个小伙伴回血，详见：《官方贴士：学会这个方法，微软 Office 365 仅需66元/年》）

自2018年10月2日起，Office 365个人版和家庭版订阅用户权益升级：个人版和家庭版订阅用户安装设备将不再设限，每个账号最多可激活5个设备，家庭版从5个账号增加到6个，还有1TB OneDrive扩容。因此推荐选购家庭版订阅，性价比更高。

与此同时，Office 2019正式版已发，其许多新特性已经被更新到Office 365，这也是订阅服务的优越性所在~

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