你对即将到来的苹果macOS 10.15有什么样的期待？

WWDC 2019 揭幕标志着 macOS 10.15 的到来，这一版 macOS 重要性相当突出，对它的新变化我们可以提前做一些预习。



通用计划（Marzipan）



macOS 10.15 最亮眼的特性在于 Marzipan。这是苹果将 iPad 应用程序移植到 Mac 的技术，它让开发者创建 Mac 应用程序的过程变得更加容易。苹果去年推出了 Marzipan 的预览版，用它将 Home 和 News 等应用程序带到了 Mac 上。



苹果一直在使用 Marzipan 将自己的应用程序带到 Mac 上，这不是 Marzipan 第一次发挥作用，但在 macOS 10.15 上开发人员也许很快就可以利用该就是将自己 iPad 应用程序带到 Mac 上，这将扩大用户可用的 Mac 应用程序数量，丰富 macOS 的应用生态。



新的音乐应用



预计 macOS 10.15 将为 Mac 带来一系列新应用程序，大多数预计将使用 Marzipan 构建，但 macOS 10.15 将包含一个基于 iTunes 代码的全新音乐应用程序。



该音乐应用程序采用全新设计，其重点在于 Apple Music。除了搜索功能移至左侧，它还有具有 Apple Music 浏览功能的用户现有音乐库。新的音乐应用还保留了某些经典的 iTunes 功能，例如同步设备的功能。



新的音乐应用将通过纯粹专注于音乐来理想地简化 macOS 的聆听体验，苹果将视频和播客功能分解为新的独立应用程序。iTunes 已经令人难以置信地陷入困境，虽然新的音乐应用仍将基于 iTunes 代码，但今年用户们看到的 iTunes 更新应该会少很多。







新播客和电视应用



苹果刚刚在 iOS 和 tvOS 上推出了一款全新的 TV 应用，很快该应用也将通过 macOS 10.15 进入 Mac。macOS 上的新 TV 应用程序将允许用户访问 iOS 和 tvOS TV App 的所有功能。在应用程序顶部有「立即观看」、「电影」、「电视节目」、「儿童」和「影视库」等不同的栏目分类。



本周外媒曝光了 macOS TV App 的设计，显示了它与 iOS 版本的相似之处。macOS TV App 将使用 Marzipan 制作。



随着新的音乐应用的推出，苹果还将 Mac 版播客功能拆分为独立的 Podcasts App。这个应用很可能是也用 Marzipan 构建的，这意味着它的外观和感觉与 iOS 上的 Podcasts 非常相似。







重新设计图书应用



除了进入 Mac 的新应用程序之外，现有的图书应用（Apple Books）还将进行重大更新。新的图书应用将包括新的侧边栏设计，以及图书馆、商店和有声书商店的不同选项卡。侧边栏将包括访问书籍、有声读物、PDF 等浏览项。



消息和提醒升级



预计 Mac 上的消息将获得贴纸和特效等更新。这些功能几年前在 iOS 上首次亮相，但直到现在才被带到 Mac 上。很快 Mac 用户也可以在 Mac 端发送消息的时候用上五彩纸屑、激光、烟火等花里胡哨的效果了。



此外，苹果改版的提醒事项（Reminders）应用也将于今年与我们见面。包括新设计的网格布局 UI，可以更一目了然地看到今日任务、到期任务，用户添加的计划任务、标记等也会显示在提醒中。



屏幕使用时间



为了继续缩小 macOS 与 iOS 之间差距的趋势，苹果今年将把屏幕使用时间（Screen Time）带入 macOS。Mac 上的屏幕使用时间将显示在「系统偏好设置」的新面板中。用户将能够设置应用限制和家长控制，跟踪其使用情况等。该体验与 iOS 上体验非常相似。



另外，系统偏好设置添加一个新的 Apple ID 管理面板，让用户可以更轻松地从 Mac 配置家庭共享。







快捷方式



上个月的报道称 macOS 10.15 还将加入 Siri 快捷方式支持。这意味着用户将能够在兼容的 App 中为操作创建自定义语音快捷方式。今年独立的快捷方式 App 也可能会登陆 Mac。







Apple Watch 身份验证扩展



macOS 10.15 将包括与 Apple Watch 的改进集成。目前，Apple Watch 可以解锁附近的 Mac，但该功能将扩展到 Mac 上的其他操作。



预计目前依赖 Mac 上的 Touch ID 的所有身份验证机制届时都可以通过 Apple Watch 来完成。Apple Watch 上可能会推出一个类似 Apple Pay 的新界面，用于确认 macOS 发送的解锁信息。







外部屏幕扩展



苹果正致力于为 Mac 提供原生的无缝体验。据熟悉 macOS 10.15 开发的人士称，新系统将具有一项功能，允许用户将任何应用程序的任何窗口发送到外部显示器。外部显示器可以是连接到 Mac 的第二屏，甚至可以将 iPad 当做扩展屏来用。







合并「查找」应用



最后但同样重要的是，苹果正在为 iOS 和 macOS 开发统一的「查找 iPhone」和「查找朋友」应用，整合后的应用将包括独立版原本的所有功能，即便是在没有连接到 Wi-Fi 或蜂窝网络的情况下也可以对设备进行追踪。



苹果还有意推出一个新的实体追踪器，它像贴纸一样可以贴到任何其他物件上比如你的耳机、钱包、钥匙、雨伞等等，当你的设备离追踪器太远时，用户将能够收到通知提醒，防止某些物品被遗忘或者被人拿走。







macOS 10.15 将于下周在 WWDC 上发布，开发者预览可能会在 6 月 3 日也就是主题演讲之后即时提供下载。在 macOS 10.15 中你最期待的是什么？请在评论中告诉我们。