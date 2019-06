你不曾见过的国产CPU：可能是最全的龙芯系列芯片家谱（上）

前言

2009年,美国著名杂志《连线》刊登了一篇题为《人民的处理器》的报道,报道中这样写道:

试想,一个国家需要完全依靠从一个与之有着战事冲突或经济往来不稳定的国家进口某种珍贵商品,而且,如果没有这种商品,其整个社会将被迫停顿。这个国家是中国,与之有着战事冲突的国家是美国,而该商品就是CPU。

Imagine that your nation is entirely dependent on a belligerent and economically unstable foreign country for a precious commodity. Imagine that without that commodity, your entire society would grind to a halt. Got it? OK, now imagine that your nation is China, the belligerent nation is the US, and the commodity is CPUs.