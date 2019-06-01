联想ThinkPad P53曝光：搭载RTX 5000，OLED屏

IT之家6月1日消息 在英伟达正式宣布推出用于移动工作站笔记本电脑的最新Quadro图形芯片之后，戴尔和惠普已经宣布了他们的新工作站型号。现在，联想P系列ThinkPad P53和P73在联想泰国网站上列出。

这两款新型号都采用了Coffee Lake Refresh系列的最新英特尔处理器，最多8个CPU内核，还可选Xeon处理器选项，这意味着它们都可以选择使用ECC 内存。由于两者都有四个RAM插槽，因此它们可以搭载128 GB的RAM。

较小的15.6英寸ThinkPad P53和更大的17.1英寸ThinkPad P73都采用了基于Turing的Nvidia Quadro GPU。

总的来说，ThinkPad P73只是一个小更新。ThinkPad P53似乎是一个完整的重新设计，虽然重量，厚度看起来与旧的15.6英寸P系列相同。值得注意的变化包括额外的USB C端口，它取代了miniDisplayPort和一个USB A端口。

ThinkPad P53将提供四种不同的屏幕选项。可选具有400 cd /m²亮度的OLED 4K-UHD（3,840 x 2,160）屏幕和具有500 cd /m²亮度以及HDR支持的IPS LCD 4K-UHD。