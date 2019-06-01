内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>笔记本

联想ThinkPad P53曝光：搭载RTX 5000，OLED屏

2019-6-1 20:38:07来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6月1日消息 在英伟达正式宣布推出用于移动工作站笔记本电脑的最新Quadro图形芯片之后，戴尔和惠普已经宣布了他们的新工作站型号。现在，联想P系列ThinkPad P53和P73在联想泰国网站上列出。

这两款新型号都采用了Coffee Lake Refresh系列的最新英特尔处理器，最多8个CPU内核，还可选Xeon处理器选项，这意味着它们都可以选择使用ECC 内存。由于两者都有四个RAM插槽，因此它们可以搭载128 GB的RAM。

较小的15.6英寸ThinkPad P53和更大的17.1英寸ThinkPad P73都采用了基于Turing的Nvidia Quadro GPU。

总的来说，ThinkPad P73只是一个小更新。ThinkPad P53似乎是一个完整的重新设计，虽然重量，厚度看起来与旧的15.6英寸P系列相同。值得注意的变化包括额外的USB C端口，它取代了miniDisplayPort和一个USB A端口。

ThinkPad P53将提供四种不同的屏幕选项。可选具有400 cd /m²亮度的OLED 4K-UHD（3,840 x 2,160）屏幕和具有500 cd /m²亮度以及HDR支持的IPS LCD 4K-UHD。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：联想ThinkPad

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有