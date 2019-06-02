WWDC 2019：苹果AR眼镜有望亮相，需与iPhone绑定使用

6月1日消息，据VentureBeat报道，多年来，传闻苹果始终在研发增强现实（AR）设备。虽然苹果尚未明确证实该项目，但在雇佣AR硬件相关人员、申请大量AR专利、收购AR初创企业、任命AR营销总监以及测试ARKit软件功能方面，iGlasses实际上已经是个“公开的秘密”，只等着苹果披露细节而已。

当然，没有人确切地知道这样的场景将如何以及何时发生。苹果的“黑盒”开发方式意味着，具体细节仍然在保密中，所以其iGlasses(或称Apple Glasses)可能会在一年后接近投产。有些早期传闻认为，苹果可能在2019年末或2020年初推出新AR设备。这表明我们离官方公布日期越来越近了。

更有甚者，苹果可能在下周举行的全球开发者大会（WWDC）上发布iGlasses，据说苹果正在考虑这种可能性。然而，这将在某种程度上打破传统，而且最好不要对苹果披露的细节抱太大希望。我们先将其具体发布时间放下，而是猜测下苹果推出这款设备的方式。

回顾一下过去十多年来苹果推出的每一个主要“新产品类别”——iPhone、Apple TV、iPad、Apple Watch和HomePod，它们的共同点是，产品最初发布和实际在零售店中销售之间存在着巨大的差距。具体地说：

——iPhone于2007年1月9日发布，并于2007年6月29日开售；

——Apple TV于2006年9月12日预览(iTV)，并于2007年3月21日上市；

——iPad于2010年1月27日发布，并于2010年4月3日开售；

——Apple Watch于2014年9月9日发布，2015年4月24日发售；

——HomePod于2017年6月5日(WWDC)发布，原定于2017年12月开售，但最终推迟到2018年2月9日上市。

苹果需要如此长的间隔时间有如下几个原因：1）为了获得FCC和相关监管机构的批准；2）为了最终确定制造和营销计划；3）为了在最后时刻解决从落后的零部件到软件和分销渠道的所有问题。

就连在演讲结尾强调“现在就上架”的苹果前首席执行官史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)，也不得不在苹果首次发布新类别产品时屈服于这些现实，他特别承认，“先睹为奇”是一种避免信息泄露的方式，而这种泄露只会在获得监管部门批准后才会发生。

基于这个原因，可以肯定的是，在苹果AR新产品上市前几个月，官方会对其进行预览。这个时间差也将方便地让每个人都有充足的时间来接受这些新类别产品肯定会引发争议的局限性，比如电池续航时间和定价。

一个关键问题可能决定苹果何时发布AR硬件：这是一个全新的、独立的计算平台，还是仅仅是iPhone的配件？

如果这款设备是个独立的计算平台，类似于微软的HoloLens或Magic Leap One，苹果将需要与开发者分享大量新信息，让他们尽早上手体验。理论上，没有比WWDC更合适的时机了。如果它只是个iPhone配件，那么任何时候都有可能被泄露，比如WWDC、9月份iPhone发布会，或者晚些时候，取决于硬件完成的速度。

不过，请注意，从上述日期来看，苹果通常不会在WWDC上发布主要的新类别产品，HomePod是个例外。这在一定程度上是出于历史原因：当乔布斯还是老板的时候，苹果过去常常在1月份定期发布重要信息，并不可预测地随意召集媒体参加一次性活动。但在蒂姆·库克(Tim Cook)的时代，产品发布会的节奏更容易预测，除了偶尔的例外，发布会的重点放在3月、6月和9月的活动上。

对于iOS、macOS、tvOS和watchOS来说，今年有很多关于操作系统升级的重要新闻，比如跨平台的iOS/macOS开发或新的手表应用商店，苹果可能尤其不愿意分散开发者对这些举措的注意力。而发布新的AR硬件产品无疑会让人分心。

另一方面，毫无疑问，AR技术将成为WWDC软件方面的重要组成部分。对于与会者以及观看苹果发布会的数百万观众来说，这将是个自然而激动人心的过渡。

根据最近的报道，最有可能的情况是，苹果AR硬件将是个iPhone配件，类似于Apple Watch，这意味着开发者将不必在全新的AR专用平台上进行深入开发。关于苹果AR硬件的工作原理以及开发者如何在现有iPhone应用程序中添加对其支持，还需要等待苹果披露细节，但是最初第三方的支持可能不太重要。

如果以过去为鉴，苹果将会给iGlasses亮相留下更多时间，可能比HomePod在2017年全球开发者大会上的15分钟还要多。2014年9月对Apple Watch的介绍只花了45分钟，我们完全有理由认为，苹果想要花这么多时间来解释和展示新的AR硬件，而AR硬件的销售可能会比智能手表更难。

当苹果想要为这款手表制造刺激时，它战略性地组织了发布会。苹果推出AR设备时也可能采取类似的策略。该公司想要展示其设计创意，最明显的是功能的小型化，看起来更像普通眼镜，以及解释推出这款设备的重要原因，并炫耀些其可以做的炫酷事情做。届时将会有些关于其功能的演示，同时还会有视频展示它在一系列日常和特殊情况下如何发挥作用，这些情况可能会改变世界。

虽然苹果AR设备会有个大致的发布时间表，但它可能不会太精确，也不会有任何关于价格的讨论。值得一提的是，苹果尽量让预售具体日期保持模糊，直到非常接近实际发货日期。有分析师猜测，iGlasses可能会在今年晚些时候发布，而不是下周，但一切皆有可能。