联邦快递：重视在华业务，将全力配合监管调查

IT之家6月2日消息 据人民日报报道，联邦快递今天回应被调查，称重视在华业务，并将全力配合监管调查。

本月1日，央视网报道称，美国联邦快递在我国发生未按名址投递快件行为，严重损害用户合法权益，已违反我国快递业有关法规。国家有关部门决定立案调查。

美国当地时间6月1日，联邦快递通过官方网站回应：联邦快递高度重视我们在中国的业务。我们与华为技术有限公司以及所有中国客户的关系，对我们十分重要。联邦快递要求自己为客户提供高标准的服务。我们将全力配合任何对联邦快递如何服务客户进行的监管调查。

据央视报道，针对多个华为快递包裹被联邦快递转运至美国，华为公司表示，已向中国邮政监管部门提出正式投诉。5月23日，联邦快递中国公司官方微博曾经发帖否认转运事件，称“有关近期社交媒体平台流传联邦快递将客户货件没收，并转运至美国检查的消息与事实严重不符”，但当天联邦快递在路透社等媒体报道出来后，突然又改口承认“失误”，并称没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件。有关货件正在退还至发货方途中。

国家邮政局局长马军胜接受采访表示，任何快递企业都必须遵守中国法律法规，不得损害中国企业和用户的合法权益。“衷心希望国外企业严格遵守中国快递业法规，依法经营，加强服务质量管控和运营管理，合规地提供快递服务邮政通信安全和经济安全。”马军胜说，他强调，对联邦快递进行立案调查，有利于维护我国快递市场秩序，也有利于维护我国企业和用户的合法权益，有利于确保国家邮政通信安全和经济安全。

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