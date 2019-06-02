iRobot发布新一代智能拖地机器人Braava Jet M6

说起扫地机器人领域中数一数二的品牌，iRobot肯定位列其中。不过对于国内的朋友来说，可能更熟悉iRobot的扫地机器人，殊不知，iRobot除了扫地机器人外，还有拖地机器人。近日，iRobot在美国就发布了全新一代智能拖地机器人Braava Jet M6。

不过也不怪大家对iRobot的拖地机器人没那么熟悉，因为它更新起来也没有扫地机器人那么快。据了解，相较于上一代iRobot智能拖地机器人Braava Jet 240，新发布的Braava Jet M6终于加入了早在扫地机器人上就有自动回充功能，在清洁完地面后会自动返回充电站进行充电。

另外，通过美国iRobot官网的信息了解到，Braava Jet M6也加入了iRobot HOME App，可以进行远程控制。当然，iRobot Braava Jet M6也同样搭载了Imprint 智能规划技术，可实现全屋自由规划、定时定区拖地、地图记忆等功能。

在iRobot HOME App里，还能同时操控Braava Jet M6与之前发布的扫地机器人iRobot i7+，组成一个扫拖一体的清洁系统。价格方面，Braava Jet M6目前为499.99美元，约合人民币3452元，至于什么时候会在国内发布，现在还没有消息。