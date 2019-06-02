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荣耀618战报：荣耀手机获多平台销量冠军

2019-6-2 10:07:59来源：IT之家作者：懒猫/实习责编：懒猫/实习评论：

IT之家6月2日消息 今日凌晨，荣耀官方公布了荣耀618战报。荣耀手机获多平台销量冠军，荣耀20、荣耀Magicbook 2019、荣耀路由PRO 2等也斩获多个单品销量冠军。

荣耀20

荣耀20系列有幻影蓝、幻夜黑和冰岛白三种经典配色，同时荣耀20 PRO更有蓝水翡翠和幻夜星河等配色。性能方面，荣耀20系列搭载麒麟980处理器，支持GPU Turbo 3.0，虚拟9.1环绕声，内置全新EROFS文件系统，搭配最大8GB内存、最大256GB存储。荣耀20 Pro内置4000mAh电池，荣耀20则内置3750mAh电池。

拍照方面，荣耀20系列均前置3200万像素摄像头。荣耀20 Pro后置四摄，包括4800万像素主摄像头IMX586，和800万像素3倍光变远摄镜头，还有一个1600万像素超广角镜头和一个专用的200万像素微距摄像头，该机的DxOMark评分达111分。

荣耀20也后置四摄，分别是4800万像素主摄像头（f/1.8光圈）、1600万像素超广角摄像头、200万像素深度摄像头和200万像素微距摄像头。

价格方面，荣耀20 8GB+128GB版本售价2699元，8GB+256GB版本售价2999元。荣耀20 Pro 8GB+128GB版本售价3199元，8GB+256GB版本售价3499元。

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荣耀Magicbook 2019

荣耀MagicBook 2019搭载AMD锐龙3000系列处理器，四核八线程，12nm工艺，内建Radeon Vega 核显，支持4K HDR解码。性能方面，相比AMD上一代的R5 2500提升了10%以上。这款笔记本全系升级PCIe固态硬盘，读写速率大幅提升；配备57.4Wh大电池，续航能力较上一代提升33%。

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荣耀路由PRO 2

荣耀路由PRO 2搭载首款自研凌霄5651双芯片四核1.4GHz CPU，以及凌霄1151 高速双频WiFi芯片。荣耀官方表示，它是国内首款实现双芯片完全自研的路由器。荣耀路由2 Pro采用内置免调天线设计，支持手游加速，支持百 度网盘远程下载。

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