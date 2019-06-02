除了马斯克的23亿年薪，这份榜单还折射出哪些行业变化

上月底，一份由知名薪酬咨询机构Equilar调研统计后的“全美CEO年薪排行榜”名单出炉。

其中，特斯拉（Tesla）首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）以23亿美元的年收入（2018年），位居全美薪酬最高CEO。除此之外T-Mobile的CEO约翰·莱格尔和PTC的CEO詹姆斯·赫佩尔曼分别位居第三、第四名。有人说，这个排名很有趣，亏损越大的企业，CEO年薪反而越高；也有人疑惑，CEO拿这么高的年薪，从公司的角度来看究竟值不值？

5月30日彭博社发表的一篇报道中，埃隆·马斯克针对推特用户的评论表示，自己2018年从特斯拉得到的薪酬是“负的”，因为他支付了大部分与公司相关的费用。这些话，似乎是在回应Equilar对他2018年23亿美元年薪的评估。

实际上，作为特斯拉的投资者，马斯克2018年的工资部分只有5.5万美元。但是硅谷的大佬们的薪资通常都是来自于股票期权，而期权奖金这部分他去年共拿到了5.17亿美元。

一位CEO的年薪包含了很多维度，但终究与其带领企业在顺境逆境中的作为，以及最终取得的成绩相关。我们不妨换一个角度，看一看这份年薪名单TOP 10排名中，三位科技互联网行业CEO的“辛苦遭逢”。他们的企业代表着三个不同的领域，也在2018遭遇了不同的挑战。在过去一年中，这三位CEO都为自己的年薪付出了什么？

马斯克：新造车势力中的老黄牛

2018年，对于特斯拉来说是极为特殊的一年。

在这一年中，特斯拉实现了有史以来最大的季度盈利（也是其两年来的首次盈利）。特斯拉制造“经济型汽车”第一年里，就生产了近10万辆Model 3汽车。埃隆·马斯克（Elon Musk）名下的另一家公司SpaceX也首次成功地发射了全新的猎鹰重型火箭，马斯克利用它将一辆第一代特斯拉跑车送入了太空。可以说，2018年特斯拉取得了巨大的成功。

但是除此之外，特斯拉也面临着许多问题。马斯克曾在Twitter上宣布将特斯拉私有化，但是该计划最终失败；美国证券交易委员会(SEC)与埃隆马斯克的纠纷一直不断，持续很久以后才得已和解；特斯拉遭遇诉讼，因为一位年轻的驾驶者在自动驾驶状态中出现了交通事故；公众和媒体对于特斯拉汽车的安全性、汽车制造工人的安全保障以及客户服务买家的态度等，都存在巨大的疑问。

对些问题整体看来，对于特斯拉与其说是反弹的一年，倒不如说更像是一次过山车之旅。这个情况也反映在股价上，2018年新年后的开盘价为323美元，之后触及过387美元的高点，也最低下探到244美元的低点。最终，在2018年12月28日交易结束时，特斯拉的股价收于334美元。

2018年的开年特斯拉并不顺利：2017年已经亏损了20亿美元，因为它的Model 3已经停产，但公司却落后于原定的目标。2017年最后一个季度到次年1月1日，特斯拉仅交付了1550辆Model 3——这与马斯克最初承诺的2017年底开始每周5000辆相差甚远。

Model 3的产量在2018年3月份仍在下降，而且在此期间，加利福尼亚州的一位特斯拉车主在使用自动驾驶辅助功能时发生了车祸并因此丧生。这使得特斯拉压力倍增，这起事故也再次引起公众对该公司努力提高汽车自主性的关注。

不久之后的四月份，特斯拉每周可以生产出2000辆Model 3。即便如此，整个进展仍落后于马斯克再次推迟的最后期限。马斯克为此宣布，特斯拉将不得不日以继夜地生产电动轿车，以满足其2018年中之后每周5000辆的生产目标。

作为对股价下滑担忧的回应，这一年的夏天，特斯拉在弗里蒙特工厂外的停车场建造了一个巨型帐篷工厂（将产线安置在帐篷内），马斯克表示这会使得特斯拉大幅增加Model 3的生产能力，而无需彻底调整工厂内的工作方式。但是因为违反了当地安全规定，这个帐篷厂被罚了大约3万美元。

罚款并没有阻止马斯克的决心，在9月底，特斯拉再次申请建造第二个帐篷工厂，地点就在特斯拉输出物流场的南侧停车场。实际上，2018年的夏天，马斯克本人也驻扎在了特斯拉弗莱蒙特工厂，而且是24小时驻扎，据说经常是熬通宵在产线和办公室盯着。苦熬后的结果，是在7月份终于实现了每周5000辆的产能。

不过，在马斯克找到了他所说的承包商存在“俄罗斯套娃”问题后，他砍掉了这种承包商、分包商、次级分包商层层分包的模式，为此解雇了数千名员工，并将公司的管理结构重新进行了调整。

这一年，特斯拉还关闭了十几个太阳能安装中心，放弃了在家得宝(Home Depot)销售其储能产品的项目，将所有资源集中在Model 3上。特斯拉还宣布了其海外首个国际超级工厂(Gigafactory)的计划，并计划于2020年内在中国上海完成超级工厂建设，其中，在2019年5月份完成总装车间建设，在2019年年底实现生产线正式投产。这些计划，将使该公司有机会在全球最大的电动汽车市场开展业务，而无需将车辆运往全球各地。

回顾过去的一年，特斯拉最终依靠忠实粉丝和客户的支持，解决了长达一年的交付危机。然而一些新的问题也在出现，比如交货延误和明显的质量问题。马斯克对此承认，特斯拉在美国的服务范围内存在巨大的空白，这是一个“愚蠢的疏忽”，他承诺将在2019年尽快改善。

马斯克曾在2018年早些时候向投资者承诺，特斯拉将在下半年实现盈利，最终特斯拉在2018年Q3实现了3.11亿美元的利润，这也是该公司有史以来盈利最多的一个季度。当然，即使特斯拉取得了这一胜利，也是有客观原因的：在Q3获得的3.11亿利润美元中，有大约1.9亿美元来自政府监管积分的销售：特斯拉通过生产电动汽车等清洁能源产品赚取政府积分，并把这些积分出售给其他公司使其达到监管部门的要求。

在2019年5月份的最后一个交易日，特斯拉的股价已经跌到188美元。不过这样的低谷在去年也出现过，在巨幅下跌后，特斯拉的股价在2018年第三季度不断攀升，无论埃隆·马斯克走了什么弯路（比如直播时吸大麻、透露自己长期服用安眠药），这个2018年，马斯克和特斯拉都在新能源汽车产业界留下了独特的印记。当然，也包括那令人咋舌的27亿美元年收入。

T-Mobile：5G和合并带来的巅峰

2018年，T-Mobile的CEO约翰·莱格尔的年薪达到了6650万美元，排在收入排名榜的第三位。

这一年，T-Mobile迅速增长的客户数量成为了外界关注的焦点。新技术的采用和5G的推出，不断吸引着客户使用T-Mobile的服务，对高端性能的网络和智能终端市场产生了积极影响。

在2018年T-Mobile通过4G LTE覆盖了北美及欧洲的3.25亿用户。在第三季度，由于服务订阅数量的进一步强劲增长，T-Mobile营收同比增长了6%，达到81亿美元的历史新高。因此，其每股收益从二季度的0.92美元上升到三季度的0.93美元。这两个数字都超过了市场预期。

回顾2018年，T-mobile与竞争对手Sprint的并购协议成为了市场最大的亮点，而T-Mobile的CEO约翰·莱格尔对于推动这次合并可谓不遗余力。

这笔交易被认为将有助于加快5G无线网络的发展。如果合并案通过审批，未来新的T-Mobile将具备快速创建全美5G网络的网络能力，其广度和深度足以使当地用户感受到5G的巨大优势。这也被认为是在创造新的T-Mobile方面向前迈出的重要一步。

相关技术的应用，使得T-Mobile的网络扩展速度不断加快，技术也更加更完善。目前T-Mobile已经在全美33个州的992个城市和乡镇部署了“5G就绪”的600MHz网络，并且可以通过软件更新升级到5G。

随着600MHz部署的步伐加快，以及Sprint的2.5GHz与T-Mobile的600MHz配合使用，预计双方将使得共同部署的5G网络容量增加8倍。这一增长的最大压力主要来自构建这些网络所需的高额支出，如果合并完成，双方将能够分担这些负担。还有分析人士指出，T-mobile与Sprint合并后，将能够更快地部署5G网络，其速度是任何一家公司单独部署5G网络的5~10倍。

对于移动网络用户来说，在寡头垄断的竞争中他们往往是输家，要忍受诸如选择有限和服务费上涨等次优条件。但分析人士认为，合并后双方的用户很可能也成为赢家。Sprint和T-Mobile的合并预计将会产生60亿美元的协同效应，这一效应也会逐渐惠及双方的客户。

Sprint和T-Mobile将合并约1.3亿客户，如果将双方客户发展放在首位的话，不仅可以使现有的客户群体受益，而且还可以间接推动AT&T和Verizon实施更加优惠的客户服务方案。

不要不说，T-mobile是一家野心勃勃的运营商，而在合并完成后，CEO约翰·莱格尔和他领导的管理团队可能会掌控合并后的新公司，并继续向排名在前的Verizon和AT&T发起挑战。

PTC：老牌工业软件企业的IoT之路

PTC的CEO詹姆斯·赫佩尔曼在这次薪资调查排名中名列第四，年收入为5000万美元。

美国参数技术公司(PTC公司)是一家1985年就已经成立的老牌软件公司，公司总部位于美国马萨诸塞州。

詹姆斯·赫佩尔曼过去五年来带领着这家工业软件企业成功转型，并且将其带到了一个新的高度。不过，PTC在2018年能够取获得业界的关注，不是早年人们印象中那款名为Creo的CAD设计软件包，或是计算机辅助设计软件与PLM系统，也不是转型IoT之后的推出的Thingworx物联网应用平台，而是与罗克韦尔之间的重要战略合作。

在2018年，全球最大的工业自动化公司罗克韦尔向PTC注资10亿美元，两家公司随后宣布成立战略合作伙伴关系。

在这笔交易中，罗克韦尔向PTC提供10亿美元的股权投资，罗克韦尔自动化的董事长兼首席执行官Blake Moret宣布加入PTC董事会。根据与股权投资相关的协议条款，罗克韦尔自动化将以94.50美元的每股价格收购10582010股新发行的股票，对PTC进行10亿美元的股权投资。根据PTC向罗克韦尔发行股票的当前流通股形式，该股票在PTC中的持股比例约为8.4%。

这个收购价格比PTC于2018年6月8日的收盘价高出8.6%。罗克韦尔自动化公司打算通过库存现金和商业票据借贷相结合的方式，为这笔投资提供资金，并且罗克韦尔自动化将其在PTC中的所有权权益作为可供出售的证券。

除此以外，这项合作对其行业客户来说也是一个好消息。“这一战略联盟将为行业提供最广泛的一流技术集成套件，由物联网和增强现实领域的领先者PTC和工业自动化和信息领域的领先者罗克韦尔自动化提供支持。”PTC总裁兼首席执行官詹姆斯·赫佩尔曼对此表示：“我们的联合客户群体将受益于两个世界级的大型企业，他们了解自己的业务并提供全面、创新和集成的解决方案。”

这也映衬了赫佩尔曼几年前率领PTC转型时的“口号”：“让来自产品的实时数据再回到系统用于迭代设计、改变生产、以及提升服务流程与效率。”当时PTC的转型举措被浓缩为三个关键词：Product、Process、People。同时也勾勒出PTC的转型路径——从CAD、PLM，转向物联网和虚拟现实。

如今PTC的Vuforia增强现实（VR）技术、Kepware数据集成软件和Thingworx的物联网平台，与罗克韦尔自动化的FactoryTalk分析软件和FactoryTalk MES软件捆绑在一起，形成一个完整的工业互联网解决方案。

对此，罗克韦尔提供了更深入的分析能力，专门针对制造业以及能源行业提供管理软件。这项交易允许PTC在罗克韦尔的协助下将三项工业物联网解决方案销售给更大的工业企业、生产基地，从而进一步引导它们走向更可靠的IoT道路。

【结束语】

从一些侧面可以看出，企业的盈利与否一般都伴随着人们对于其价值和前景的评估，以及公司本身做出的决策和前景的允诺。无论是出其不意，或是强强联合都会成为企业发展的重要风向标。

信息科技和互联网行业瞬息万变，而一位值得尊敬的CEO，不仅需要具有远大的战略眼光，能够平衡股东的野心与现实执行力，还要善于利用基于数据驱动决策和可操作指标的策略，擅长实施和创造更有效运作的方法。最后，能够在逆境中不认输。