苹果所有macOS版本不再支持Back to My Mac功能

IT之家6月2日消息 去年秋天苹果取消了macOS Mojave系统的Back to My Mac功能。现在,苹果进一步对该功能支持文档的更新,并警告通知用户,7月份将停止“Back to My Mac”功能,听起来适合所有macOS版本。

Back to My Mac是iCloud功能之一,让Mac计算机可通过网络连到其他Mac计算机,可将其他计算机上的文件夹及文件拖拉到本机Mac上,也可以和其他Mac计算机建立远程桌面联机、执行屏幕共享。

当从macOS Mojave中移除Back to My Mac时,它为用户提供了一些选择:

“从macOS Mojave开始,苹果建议依靠iCloud Drive在Mac之间同步文件,使用屏幕共享进行远程访问,或使用更强大的Apple Remote Desktop应用程序。”

正如当时所指出的那样,苹果的远程桌面应用程序自2017年以来一直没有更新,售价80美元的应用程序也只有1.7/5的平均评分。但到目前为止,Mojave之前的macOS版本用户仍然可以使用“Back to My Mac”功能

昨天,苹果更新了Back to My Mac支持文档,但现在这个功能正在消失,并且面向所有macOS用户。