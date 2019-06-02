苹果所有macOS版本不再支持Back to My Mac功能

IT之家6月2日消息 去年秋天苹果取消了macOS Mojave系统的Back to My Mac功能。现在，苹果进一步对该功能支持文档的更新，并警告通知用户，7月份将停止“Back to My Mac”功能，听起来适合所有macOS版本。

Back to My Mac是iCloud功能之一，让Mac计算机可通过网络连到其他Mac计算机，可将其他计算机上的文件夹及文件拖拉到本机Mac上，也可以和其他Mac计算机建立远程桌面联机、执行屏幕共享。

当从macOS Mojave中移除Back to My Mac时，它为用户提供了一些选择：

“从macOS Mojave开始，苹果建议依靠iCloud Drive在Mac之间同步文件，使用屏幕共享进行远程访问，或使用更强大的Apple Remote Desktop应用程序。”

正如当时所指出的那样，苹果的远程桌面应用程序自2017年以来一直没有更新，售价80美元的应用程序也只有1.7/5的平均评分。但到目前为止，Mojave之前的macOS版本用户仍然可以使用“Back to My Mac”功能

昨天，苹果更新了Back to My Mac支持文档，但现在这个功能正在消失，并且面向所有macOS用户。