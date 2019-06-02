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视觉中国复出后再惹争议：网友爆料其裁掉摄影师图片水印盈利

2019-6-2 10:39:42来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家6月2日消息 昨日，微博认证为野生动植物保护工程师的@蘑菇摄手黄耀华 发文称，视觉中国侵犯了他的图片版权，并且裁掉了他的图片的水印以此盈利。

@蘑菇摄手黄耀华称，“今天发现网上的一篇文章里有我拍摄的雉鹑照片，我第一反应是我签约的@西南山地Swild 图片库上的，或者从我的微博上下载的，可仔细一看照片上却打上了@视觉中国影像 的水印，可我从来没有授权@视觉中国影像 代理我的照片呀，一查一问才知道是视觉中国专门把网上的照片去掉原水印打上自己的水印拿来盈利，甚至连黑洞照片，国旗国徽都是他们版权。将别人的劳动成果占为己有拿来盈利是严重的侵权行为，鄙视视觉中国这个恶心的公司，希望@视觉中国影像 贵公司停止侵权行为并弥补我的损失。”

4月10日，一张黑洞照片让视觉中国站在了风口浪尖，随着共青团中央质问“国旗国徽也是贵司的吗”开始，视觉中国被扒出存在各种不规范的收费项目，甚至把没有版权的图片据为己有。

随后视觉中国宣布关站整改，其全资子公司汉华易美(天津)图像技术有限公司收到天津市网信办的行政处罚决定书，接受罚款30万元的行政处罚，视觉中国全额缴纳罚款后，并于5月12日重新上线。

目前，视觉中国尚未对此事做出回应。

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关键词：视觉中国

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