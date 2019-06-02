32万的国产特斯拉Model 3值得买吗？

5月31号上午，特斯拉公布了国产Model 3的售价，最低配版本起售价为32.8万人民币，对应现售进口标准版，两个版本目前在官网并列销售。国产Model 3从今天起开始接受预定，预定交付时间为6到10个月。

高于预期，诚意不足

2019年初，上海特斯拉超级工厂动工之时，多方媒体就曾对国产版Model 3的售价进行过预估：国产后，如果扣除15%的关税以及一部分运输费用，再加上中国的廉价劳动力优势，外界普遍认为国产Model 3的最后定价会在28万左右，这个价格区间基本上对标的是宝马3系、奥迪A4以及奔驰C级等豪华品牌。然而实际的价格却高于大众的普遍预期，国内造车新势力小鹏汽车董事长何小鹏在微博上对于国产特斯拉的价格就发表评论称，“我觉得Model 3国产版32.8万毫无竞争力，起码应该再降价1万美元。”何小鹏表示，特斯拉在电池和智能上的优势相比小鹏来说都已经没有了，在拿了政府这么多政策和补助后还是这个价格，要不然是成本控制有问题，要不然就是还想获得5年前的利润率。

之前许多人关注的关税问题也有了答案，据了解，由于是独立建厂，并未进行合资生产，特斯拉在中国生产的电动车仍需缴纳15%的关税，与进口车相同，这就意味着国产Model 3与进口版之间的价格差异主要在于运输费用及中国的廉价劳动率产生的价差。

此外，国产Model 3除了在售价上与进口版有所区别，硬件配置上也有“缩水”，进口版Model 3上标配的Autopilot（自动辅助驾驶）在国产版上成了选配，需要另外加价2.78万元购买，而完全版的自动驾驶（FSD）则需要花费5.6万元。AUTOPILOT作为特斯拉区别于其他车企的核心优势之一，却未能装配于国产版的Model 3上，这不仅不符合特斯拉一贯拉平产品等级区间的作风，更让对这次国产Model 3销售翘首以盼的部分中国消费者们颇感失望。

在交付方面，特斯拉上海超级工厂从年初开始动工，年底投入运营，正式规模性量产预计将在2020年初实现，特斯拉宣称预订的用户只要等待6到10个月就可以提车。而进口版Model 3在今年8月份就可以开始交货。

特斯拉将要面对更为严峻的国内市场环境

Model 3是特斯拉推出的第三款量产车型，也是特斯拉战略的重要枢纽。作为一款下沉大众市场、用来冲击销量的车型，Model 3可以说很好地完成了自己的使命。2018年经历“产能地狱”的特斯拉，在CEO马斯克疯狂的督导后，产能急速爬坡，到2018年下半年，特斯拉已基本告别产能危机，并凭借Model 3在价格和技术上的优势（起售价只有3.5万美元，但续航里程达到350公里），成为特斯拉有史以来最经济、同时也最受欢迎的车型。2018年，Model 3在美国的销量达到13.95万辆，新能源汽车市场占有率高达39%，是美国有史以来最畅销的电动车，特斯拉的股价也一路飘红，至2018年7月，股价达到351.93美元，对应市值约600亿美元。

在美国业务高速增长的同时，特斯拉在太平洋彼岸的世界最大电动车市场却似乎一直处于一种雷声大雨点小的处境。特斯拉过去五年在中国的销量只有不到6万俩，在市场占有方面，一份来自中商产业研究院发布的《2018-2023年中国新能源汽车市场前景及投资机会研究报告》显示，中国电动车销量排名前十几乎全部都是中低端电动车，且集中在比亚迪与北汽新能源等国内品牌。

国内市场环境似乎更偏好价格低廉的中低端电动车，而依靠进口的特斯拉在中国较高的定价显然无法撬动中国的庞大市场。2018年，特斯拉在中国的收入同比意外下滑13%，只占全球营收市场份额的8.18%。

此外，市场环境似乎也在恶化，中国汽车行业在经历去年的首次负增长之后，没有任何复苏的迹象，大行业萧条的同时，电动汽车从前迅猛的增长趋势似乎也在放缓，据用车市场信息联席会近日发布的2019年4月国内汽车产销数据显示，虽然纯电动车以66,552辆的销量，牢牢占据着4月份新能源汽车总销量的绝对比重，但其22%同比增长率却低于整个新能源车市场28.4%的增速。

并且在国产特斯拉正式下线销售之前，越来越多有实力的造车新势力加入电动车领域，特斯拉的优势已不再那么明显。从蔚来ES6到理想one，在30到40万这个区间，纯电汽车消费者们的选择并不只有特斯拉。而中国还有数十家的电动车企都会在2019年开始进入量产交付阶段，届时，特斯拉与这些国内厂商间必有一战。

虽然对于特斯拉来说，19年中国的电动车市场形式十分严峻，但特斯拉一贯的在技术力上的优势仍是国内其他厂商所不能及的。

不论是全球领先的自动驾驶技术，还是一骑绝尘的电池组效能，特斯拉在这些电动车“硬指标”上的优势是十分明显的。更不要提在消费者和许多核心用户眼中，特斯拉与马斯克所代表的对于未来与梦想的开拓精神所赋予特斯拉的品牌价值。这些也都让特斯拉在面对中国市场时多了份沉稳和底气。

可预见的是，随着国产特斯拉开始交付，国内电动车的竞争会愈发激烈，将会有大批产品力不足的电动车企被淘汰，新能源造车势力也将迎来新一轮的洗牌。