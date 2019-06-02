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江苏扬州新规：外卖骑手交通违法1次将被停工1天

2019-6-2 14:20:10来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家6月2日消息 据新华社南京消息，江苏扬州交警部门针对外卖骑手推出一个新规定——交通违法1次，将被停工1天。

据了解，江苏扬州6月起对外卖送餐车辆交通违法行为进行集中整治，7月转入常态管理。除此之外，交警会将外卖骑手的违法信息推送给外卖企业，外卖企业则对骑手实施四级叠加处罚：首次交通违法后将停止其接单1天；累计交通违法2次后将停止其接单2天；累计交通违法3次及以上，每次企业停止其接单3天；对因交通肇事被追究刑事责任的外卖骑手，企业将立即辞退，不再录用。

无独有偶，针对外卖骑手等违法骑行行为，上海市也祭出了新招。

据悉，为了针对营运性快递、外卖电动自行车骑行乱象，上海市公安交警部门近日决定试点利用RFID无线射频技术开展电动自行车交通违法行为的管控工作。

RFID无线射频技术是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触，目前RFID技术应用很广，如图书馆，门禁系统，食品安全溯源等，而应用在交通监管方面，还是比较罕见的。具体来说，是将射频芯片内置到电动自行车号牌内，然后通过安装在路口、路段的采集设备将车辆的情况实时上传到后台进行分析。

目前这项技术正在上海普陀、徐汇两个区进行试点应用，并成功监控并处理了170余起电动自行车交通违法案例。

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关键词：外卖骑手

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