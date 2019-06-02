BBC盘点世界领先的中国科技：华为5G位列第一

IT之家6月2日消息 日前，BBC中文网盘点了世界领先的中国科技，分别是：华为5G、超级计算机、人工智能AI、世界最大口径射电望远镜、“墨子号”量子科学实验卫星以及月球背面登陆。

华为5G

BBC报道称，华为是世界上最大的通讯设备生产商，第二大手机生产商，还是通讯5G技术的全世界领军公司。华为在5G技术方面，掌握了最多的专利。



超级计算机

BBC报道称，中国超级计算机“天河二号”和“神威·太湖之光”连续5年占据全球超级计算机500强榜榜首。中国新一代百亿亿次超级计算机“天河三号”有望在2020研制成功。

人工智能AI



BBC报道称，虽然中国在人工智能的基础研究、芯片、人才方面的多项关键指标与美国还有差距，但是中国在人工智能的运用方面却走在世界的最前列。最能说明问题的是人脸识别技术，中国的人脸识别技术已经开始运用到社会生活的诸多方面。

世界最大口径射电望远镜

2016年9月，坐落在贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县的500米口径球面射电望远镜FAST落成启用。灵敏度比排在“阿波罗”登月之前、被评为人类20世纪十大工程之首的美国“阿雷西博”305米望远镜提高2.5倍。

“墨子号”量子科学实验卫星

2016年8月16日，“墨子号”量子科学实验卫星在酒泉用长征二号丁运载火箭成功发射升空。

“墨子号”的成功发射，将使我国在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信，构建天地一体化的量子保密通信与科学实验体系。

月球背面登陆

2019年1月3日，“嫦娥四号”探测器成功着陆在月球背面东经177.6度、南纬45.5度附近的预选着陆区，并通过“鹊桥”中继星传回了世界第一张近距离拍摄的月背影像图。首次实现了人类探测器月背软着陆、月背与地球的中继通信。