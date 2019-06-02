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京东618游戏手机日：ROG最高优惠800元，红魔/黑鲨/iQOO等直降500元

2019-6-2 17:42:41来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

IT之家6月2日消息 京东618全球年中购物节火热进行中，手机频道今日迎来游戏手机专题促销，会场可领618元、150元、100元和50元四档满减优惠券，其中ROG手机最高优惠800元、红魔Mars最高直降500元、iQOO最高优惠600元、黑鲨蓝色版本到手机最高优惠500元、Redmi K20 Pro新品抢购，部分优惠商品限时限量，预购从速，点此购买

• 京东618【京喜红包】每天抽3次点此领红包。（可与任何优惠叠加使用）

• 京东618大促会场精选

会场优惠力度
主会场超市领券满199减50
白条券49-2元券、还信用卡1000-5元券
大波新券99-5元白条券、各种品类券
城市接力每个城市瓜分100万现金
PLUS会员105-5/200-10/500-20全品券
京豆兑换105-5/160-7/300-12全品券
手机0/10/14/20点，领4980-618券
耳机音响499-150、299-100、99-20券
家电6000-618、999-50元神券
电脑配件三星27寸2K曲面显示器1549元
电视影音980-200、4970-500元券
相机全场预售新低+大额优惠券
数码电器手机1880-200、880-100元券
运动鞋服300-60、600-120元券

• 京东618手机特惠指南，好价新低

厂商大促活动
小米Redmi K20 Pro 2499元
华为直减600元+6期免息
一加一加7 Pro 6月1日开售
三星立省2300元
魅族领券减618元

• 京东618游戏手机日好价单品

京东ROG电竞游戏手机 8GB+128GB 黑色直降800元5199元直达链接京东OPPO Reno 10倍变焦版 8GB+256GB 雾海绿6.18全程价保+12期免息+一年京东碎屏保4799元直达链接京东小米Mix3 8GB+128GB黑色领券立减500，6.1-18日全程价保3099元直达链接京东一加手机6T 8GB+128GB 墨岩黑购机优惠1000元！2599元直达链接京东努比亚 nubia 红魔3游戏手机 8GB+128GB 玄铁黑领券立减300元/白条6期免息/赠原厂保护套+半年碎屏险3499元直达链接京东三星 Galaxy S10+ 8GB+128GB皓玉白立减300+白条12期免息6999元直达链接

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