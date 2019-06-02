中国电信股东大会：5G投资预算不变，中美贸易摩擦暂无影响

5月29日，中国电信召开股东大会。中国电信董事长柯瑞文在股东大会上就5G投资、华为事件等热点话题，回答了投资者和媒体的提问。

柯瑞文表示，公司2018年全年及2019年1季度业绩总体符合预期，管理层对股价非常重视，影响股价的因素有很多，公司需要先做好业绩，才能为股东创造价值。

在谈到5G投资时，柯瑞文表示，今年3月，中国电信已经公布过5G的投资预算安排，预计用于5G的投资为90亿元人民币。中国电信已在一些城市进行规模试验，并已取得了重要进展，比如正在建立的跨域SA（独立组网）和NSA（非独立组网）混合组网，公司将通过试验加深对5G的认识，结合实际做好下一步5G建设，目前维持90亿投资预算不变。

当被问及中美贸易摩擦对公司运营是否有影响时，柯瑞文称，公司一直在密切关注中美关系的发展，目前无太大影响。在回答“早前FCC拒绝移动214牌照，中国电信是否担心牌照被收回？”这一问题的时候，柯瑞文指出，中国电信在世界各个地区都严格遵守当地法律，依法合规运营和提供服务。美洲公司每年都会接受电信监管机构的例行检查，并且每年都会通过，未来也会继续依法合规运营。

有记者问道：“华为被美国列入贸易黑名单是否会影响5G的建设标准和中国电信发展？”，柯瑞文表示，5G的标准只有一个，且5G本身是一个开放系统，运行成本又高，需要合作才能做得更好。公司在规模试验时会与国內外厂家在技术和网路上合作，华为是电信一个重要的长期合作伙伴，为电信提供优质的产品和服务，并无安全问题。

此外，针对外界热议的“联通电信合并”一事，柯瑞文表示，在5G发展上，讲求合作共享的层面，而不是两家合并。

据悉，在5月29日举行的股东周年大会上，股东已以投票表决方式通过所有提呈的决议案。公司股东批准截至2018年12月31日止年度利润分配方案及宣派末期股息每股人民币0.109851元(相等于每股0.125港元)(税前)，有关末期股息预计将于2019年7月26日支付。