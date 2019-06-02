喝“千滚水”会中毒？中科协辟谣2019十大科学流言

IT之家6月2日消息 据谣言过滤器消息，5月30日中国科学技术协会发布“2019科学流言榜”，流传最广的前十大流言通过大数据和专家评审推选出炉。腾讯新闻联合科协邀请十位专家击破流言，为科学正名。

2019中国科学流言榜

1、电子烟无毒无害，是戒烟的利器

流言简介

相关流言称电子烟可以替代传统卷烟，其产品“健康无公害”，具有“无二手烟”“杜绝焦油等致癌物”“帮助戒烟”等效果，值得推广。

真相解读

抽电子烟并不能帮助吸烟者有效戒烟。导致烟瘾的主要成分是尼古丁，尼古丁在电子烟中一样有，有些含量甚至超过传统卷烟。

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2、喝“千滚水”会造成亚硝酸盐中毒

流言简介

相关流言称开水房电开水器里的水由于反复煮沸，会产生亚硝酸盐等致癌物质。喝这样的“千滚水”，会导致亚硝酸盐中毒。

真相解读

符合相关标准的自来水、饮用水，在加热的过程中，不存在进一步污染的情况下，是不会产生有关危害积累（如亚硝酸盐），引起急性中毒性危害；对于存在本底（如微量硝酸盐、其他无机盐、微生物）的水，在加热过程中，相关物质也会得到一定的减除。

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3、孕妇不可接种所有流感疫苗

流言简介

冬春季节流感高发，接种流感疫苗是抵抗、预防流感的有效途径。相对于普通人群来说，孕期女性的抵抗力稍弱，感染流感病毒的风险增加。但有流言称孕妇不可接种所有流感疫苗，会伤及宝宝。

真相解读

流感疫苗对孕妇是安全的，孕妇在孕期的任一阶段均可接种流感疫苗。目前我国使用的流感疫苗都是灭活疫苗，建议在本年度的流感疫苗开始供应后尽早接种。

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4、服用维生素C能预防流感

流言简介

相关流言称在日常生活中，服用维生素C可预防流感。尤其当冬春季流感高发时，该流言广为传播。

真相解读

服用维生素C 预防流感没有科学依据。维生素C又称抗坏血酸，广泛存在于新鲜蔬菜和水果中。有实验证明服用维生素C有缓解感冒症状的作用，但临床疗效尚未能肯定。

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5、“洗血”可美容养颜

流言简介

相关流言称“洗血”作为一种医美项目可美容养颜，是驻颜逆龄的神奇之术。从身体中抽取一定量的血液，通过向血液中注入臭氧，使血液的颜色由暗红色变成鲜红色，就是血液得到净化的明证。之后再将“净化”过的血液输回体内。

真相解读

“洗血”美容养颜毫无科学依据，且存在严重安全隐患。美容院通过向血液中注入臭氧，使血液的颜色由暗红变鲜红，并称此为血液得到净化。但平时人们正常呼吸就会让血液由暗红变成鲜红，根本无需注入臭氧。美容院“洗血”使用类似血液透析的方法，其安全操作要求非常高，容易导致艾滋、梅毒等疾病感染。

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6、饥饿能够“饿死”肿瘤，延缓衰老

流言简介

相关流言称饥饿能“饿死”肿瘤，人体细胞在饥饿的时候，能把自己体内的无用或有害物质自行吃掉，以提供自己生存需要的能量，所以吃素或少吃饭可以激活“细胞自噬”起到延缓衰老、延年益寿等作用。

真相解读

通过少吃、吃素降低得癌的几率，这种方法是不可取的。研究发现，营养不良的人肿瘤的发生率更高，反过来，肿瘤患者发生营养不良的几率也明显高于其他良性疾病，如果肿瘤患者营养不良，会导致免疫力进一步下降，不利于疾病的治疗和康复。

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7、洗牙会造成牙缝变大

流言简介

相关流言称洗牙会让牙缝变大，牙齿会变成“梳子”一样，这让许多已将洗牙列入健康计划的人又开始犹豫不决。

真相解读

洗牙不会造成牙缝变大。牙石被清理掉，炎症也逐渐消退，牙齿的轮廓就会显得更加清晰，看起来就像牙齿变长了一样，会给人造成一种牙缝变大的错觉。

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8、科学家已确认发现外星人信号

流言简介

相关流言称科学家探测到了一种宇宙神秘信号，经过“专业”分析，发现这是外星人发出的信号。热心网友疾呼“不要回答”！

真相解读

这一流言的起源是加拿大科学家探测到了重复爆发的快速射电暴，第一次探测在2015年，第二次在2019年1月9号。一些流言认为这可能是外星生命的证据，甚至猜测外星文明可以几年时间飞跃几十亿光年。但是，在该团队科学家发表的论文中，他们仅表示，快速射电暴是一种自然现象，可能并不像之前想象得那样罕见，和外星人并没有什么关系。

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9、食物清洗变色是添加了人工色素

流言简介

相关流言称食物在清洗时会变色，那就意味着它们都被添加了人工色素。

真相解读

在日常生活中看到食物变色、褪色的现象基本都是天然色素造成的。有些食物中的色素属于水溶性色素，它们遇水溶解，就会发生“掉色”现象，如桑葚、草莓、樱桃等，一洗掉色是很正常的。人工色素在开发筛选的时候，就以着色力强、稳定性好为筛选标准，相比天然色素更加不容易褪色。

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10、癌胚抗原（CEA）指标异常即患癌

流言简介

癌胚抗原（CEA）指标是体检中常见的检查指标，相关流言称癌胚抗原（CEA）指标高于正常值即代表患上了癌症。

真相解读

癌胚抗原（CEA）是一种广谱肿瘤标志物，该指标除了在恶性肿瘤患者中会显示升高外，在吸烟、妊娠期等人群中，血清CEA值也会升高，所以CEA不是恶性肿瘤的特异性标志物，不能作为诊断某种恶性肿瘤的特异性指标，但对恶性肿瘤的鉴别诊断、病情监测等具有辅助价值。

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