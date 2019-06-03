亚马逊被纳入FTC管辖范围，或面临更严厉的反垄断审查

新浪美股北京时间6月3日讯，据《华盛顿邮报》报道，在联邦贸易委员会和司法部达成协议后，亚马逊将被纳入联邦贸易委员会（FTC）的管辖范围。据报道，就在美国司法部准备对谷歌提起诉讼后不久，此举可能会使这家零售巨头受到更严格的审查。

《华盛顿邮报》说，目前还不清楚联邦贸易委员会对亚马逊有什么计划，但指出，“司法部和联邦贸易委员会之间的这种安排通常预示着更严厉的反垄断审查。”

尽管目前没有得到亚马逊、FTC或是司法部针对该事件的回复，但据前美国联邦贸易委员会主席Maureen Ohlhausen说，“如果这样的讨论正在进行中，这将表明这种讨论肯定是有原因的，无论是新的兴趣、研究还是调查。”

上周五晚间有报道称，美国司法部正准备对谷歌的搜索业务展开反垄断调查。这些报告指出，美国联邦贸易委员会在2011年和2013年分别对谷歌展开了导致民事处罚的调查和由司法部主导的已经结束的调查。

去年，对于国家加强对科技巨头商业行为审查的呼声一直在稳步增长——欧洲监管机构和著名的民主党总统候选人提出分拆公司如亚马逊、苹果、Facebook和谷歌，因为他们在市场上和商业上的巨大影响。

今年2月，美国联邦贸易委员会成立了一个新的特别工作组，旨在调查美国科技行业内科技巨头的反竞争行为，同时据报道，该委员会也一直在寻求就Facebook的隐私行为对其处以数十亿美元的罚款。