李国庆发布再创业项目早晚读书，还谈了知识付费乱象

新浪科技讯6月2日晚间消息，李国庆离开当当再创业，由其创办的早晚读书今日召开了以“知识定制未来”为主题的产品发布会，同时举办城市合伙人启动仪式。

李国庆的职业生涯基本一直与书有关。离开当当网后，新项目聚焦于阅读。他在发布会上表示，社会的汹涌变革与生命的错综复杂让人迷惑，而理解万物，探索世界和人生本质是每个人应该追求的。在他看来，阅读是最有价值的人生投资。

关于读书的产品有很多，近些年，知识付费也成为潮流。不过李国庆认为，现在知识付费市场有一些严重问题，包括组稿严重，广告多、体验差，选书依靠虚假排行榜，大学生拆书稿等。早晚读书要做的，是选精品，请有阅历的人，将其阅历与书结合讲出来，总结出书中的精华，给用户“网上搜不到内容”。

官方介绍称，早晚读书的选书将借助人工智能、大数据技术，参考“真实有效”的图书畅销榜、话题热度榜、内容实用性、经典榜单、内容差异化、顾客需求等多方面数据，其选书团将会纳入讲书人、会员代表等多方人物。

目前，早晚读书已邀请到1100位不同文化领域的KOL加入讲书团，第一期的40位目前已经进入备课及准备状态，其中包括俞敏洪、贾平凹、张绍刚、纪连海、钱文忠、于丹、喻恩泰、刘同、麦家、黄磊等。

根据李国庆的设想，早晚读书的目标用户以社会上的年轻人为主，因为这些人有更新知识的愿望。同时，银发族的需求也会纳入早晚读书的考虑范围。就早晚读书提供的内容而言，将涵盖亲子、职场、管理、两性和人文等方面。

产品发布会后，早晚读书城市合伙人负责人易明义讲解了早晚读书的城市合伙人计划。他认为知识付费从“知识付费”到了“知识服务”阶段，并强调“早晚读书的城市合伙人，一定要符合二条标准，第一条一定是热爱读书的，第二是认可企业价值观。”

就城市合伙人的招募情况，李国庆向新浪科技表示，已经有七十多个城市报名。在省一级的独家代理方面，有意向签约有六个。他还提到，目前安卓版早晚读书App已经上线，iOS端约在明日上线。