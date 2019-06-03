亚马逊有兴趣收购预付费无线品牌Boost Mobile

据国外媒体报道，一位有影响力的分析师称，亚马逊对美国无线市场的兴趣是“疯了”。而另一位分析师表示，这是杀死大型无线运营商的一个颠覆性行为。研究人员越来越清楚的是，这家全球最大的在线零售商的雄心，远远超过了只向你提供电话服务。

路透社当地时间周四援引一位知情人士的话报道称，亚马逊有兴趣收购Boost Mobile，为了获得美国监管机构批准两大无线运营商T-Mobile US和Sprint Corp的合并案（合并案值高达265亿美元），这两家美国无线运营商对外出售Boost Mobile，而亚马逊有兴趣收购Boost Mobile。路透社该报道还说，亚马逊之所以对收购Boost Mobile表现兴趣，主要是因为收购将获得一份为期6年的合同，允许亚马逊使用T-Mobile US和Sprint Corp合并后新公司的无线网络。

据分析师称，这一雄心表明，亚马逊正寻求深入无线行业，加强其云服务，并最终利用有望改变技术主要方面的下一代5G网络。

这意味着，已经从单纯的书商发展成为实体和数字产品的超级零售平台的这家科技巨头，可能正在把竞争目光投向诸如AT&T这样的运营商，并且增强自己面对微软等云服务竞争对手的实力。

针对以上消息，亚马逊没有立即回应媒体的置评请求。

当地时间周五在美国股市，美国无线运营商Verizon Communications和AT&T两公司股价下跌幅度都超过4%。

投资公司Cowen的分析师科尔比?塞纳塞尔（Colby Synesael）表示，市场认为亚马逊希望自己成为一家无线运营商，“但这种想法太简单了”。他说，亚马逊更大的动机可能是，它希望5G能够成为其云服务的组成部分，在未来向使用5G设备的医疗和汽车等行业提供服务。

这些设备将连接到亚马逊的云服务。塞纳塞尔表示，如果亚马逊能控制无线网络，又能控制云服务，它就能为想要构建5G服务的客户销售全套产品，这对于其它云服务提供商来说，亚马逊的云服务将具有更强的竞争优势。

投资银行Barclays分析师坎南?文卡特谢瓦尔（Kannan Venkateshwar）也看到了亚马逊的广阔机遇。在5G的世界里，亚马逊的无线机会可能包括从管理仓库到Prime等许多方面。Prime是亚马逊的付费订阅服务，包括免费送货和能够获得流媒体音乐和视频。

亚马逊曾经涉足过这个领域。2014年，该公司试图利用Fire手机与苹果iPhone抗衡，但这一尝试仅在一年后就失败了。2007年，亚马逊推出了免费的Whispernet 3G无线服务，推出了首款Kindle阅读设备，允许读者无线下载书籍。上个月，亚马逊宣布发射3000多颗卫星的计划，要为世界各地的农村地区提供互联网接入服务。

无线业务

研究公司New Street Research分析师乔纳森?卓别林（Jonathan Chaplin）表示，如果亚马逊决定作为一个更加传统的无线供应商参加市场竞争，那么“对无线运营商的影响，尤其是对Verizon和AT&T的影响，将是严重的。”他还说，“为了最终拥有一个市场，他们（亚马逊）乐于接受数年的亏损。”

MoffettnaThanson分析师克雷格?莫菲特（Craig Moffett）认为，亚马逊想要进入无线业务市场的念头是“疯了”。他说，亚马逊为了这样的目的而要“运作它们自己的专有网络在经济上是疯狂的。”

他说，建立一个全国性网络的全部成本将是一个障碍，Verizon和AT&T单在过去十年每家在各自网络上的支出都高达约1200亿美元。

T-Mobile和Sprint上周作出了一系列让步，包括对外出售Boost Mobile，以获得美国监管机构对他们合并计划的批准。对这两家无线运营商的合并，美国联邦通讯委员会已经给出了绿灯，但该交易仍然需要得到美国司法部的批准。