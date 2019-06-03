WWDC19今晚开幕：iOS深色模式上线，16英寸Mac会登场吗

新浪科技讯6月3日上午消息，今晚苹果将在圣何塞举办发布会，说到每年的WWDC，可能大家首先会想到又到了苹果“全家桶”系统升级的时候了。另外，这一届WWDC会不会有硬件发布？我们在这里为大家总结了一下目前曝光信息，相信看过之后你会对这次的大会更期待了。

“深色”时刻——iOS 13

按照往年经验，今年将会迎来iOS 13系统，但我不太认为苹果真的会用“13”这个数字，暂且就先叫这个名字吧。去年macOS带来深色模式，业界认为这次iOS将同样会支持类似功能。从邀请函的霓虹风格里，也能进一步找到这一功能的蛛丝马迹。深色模式的推出将既有利于OLED屏幕，也会更加省电。

总体上来说，这一版本的重点仍在于提升系统的稳定性，提高设备运行的流畅度，UI不会有太大的变动。

还有一些小的细节比如iOS 13中对“睡眠模式”升级，音量键将改成细条等内容。

iPad或支持鼠标？

另外据外媒消息，这次的iOS针对iPad Pro或支持鼠标操作，去年WWDC时苹果宣布将对iOS和macOS应用相互打通，那么也就意味着很多程序需要与鼠标兼容。

不过，这项功能感觉并不是很实际，毕竟iPad是在触屏体验上，支持了鼠标操作会变得更复杂。

macOS支持更多iOS应用，iTunes结束使命

去年WWDC苹果宣布将更多iOS应用适配到macOS上，以丰富mac App Store资源。

那么在今年的WWDC上，苹果或许会给开发者提供一套新的软件开发工具包，帮助他们率先将iPad上的应用程序向macOS适配。

这套开发工具可以让开发者不再为mac单独编程编写两次底层软件代码，用更精简的方式做到一款软件多端使用。

未来iPhone、iPad、mac的应用或达到互相兼容的水平。

随着Apple Music的不断壮大，服役18年的iTunes应用可能在这次的macOS更新中完成它的使命。

iTunes将在Mac上更名为“Music”，把现有的流媒体音乐，电视节目和播客整合到一起。

新macOS或将第三方应用程序Duet Display功能整合，使iPad可以作为Mac的扩展屏幕，用户可以直接在iPad上获取并查看Mac的通知以及操作。

watchOS 6将会有独立的App Store

按照常规，watchOS会更新几款新的表盘，并且或支持助听器、充当分贝测量仪或者降雨提醒等功能。

这次watchOS 6将会有自己独立的App Store，据外媒介绍，目前watchOS App Store已隐藏在iOS上的Apple Watch的App中。

最硬的WWDC19

去年如果不算表带的话，基本上WWDC18只更新了系统，而今年据传闻将会有三款硬件产品推出。

首先就是16寸的MacBook Pro。据传这次的MBP 16将采用全新设计以替代原来的17寸MacBook Pro。

但是从之前更新了一批MacBook Pro硬件后就在6月份发布新Mac系列，似乎不太可能。

新模块化的Mac Pro

早前报道，苹果正在“考虑”今年在WWDC首次亮相新款Mac Pro。目前关于这台新机器的了解不多，据传这款Mac Pro将是一款模块化产品。

其实这不是苹果首次在WWDC上推出新的Mac Pro。2013年，Apple在WWDC上发布了“垃圾桶式”的Mac Pro，所以今年WWDC发布也不是没有可能。

还有一款高分辨率显示器

除了Mac Pro之外，苹果可能会推出一款新显示器分辨率将达到6240×2880像素，屏幕尺寸将为31.6英寸，采用金属材料打造，这款新设备也标志着苹果重新回归专业显示器业务。