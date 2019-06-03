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央行将于6月5日发行世界遗产（平遥古城）金银纪念币

2019-6-3 7:58:48来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家6月3日消息 据中国人民银行消息，中国人民银行定于2019年6月5日发行世界遗产（平遥古城）金银纪念币一套。该套金银纪念币共3枚，其中金质纪念币2枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。

一、纪念币图案

（一）正面图案。

该套金银纪念币正面图案均为平遥古城迎薰门建筑造型，并刊国名、年号。

（二）背面图案。

150克圆形金质纪念币背面图案为平遥古城典型建筑景观，并刊“平遥古城”字样及面额。

8克圆形金质纪念币背面图案为镇国寺万佛殿建筑造型，辅以镇国寺全景图组合设计，并刊“平遥古城·镇国寺”字样及面额。

30克圆形银质纪念币背面图案为双林寺韦驮塑像造型，辅以天王殿建筑造型组合设计，并刊“平遥古城·双林寺”字样及面额。

二、纪念币规格和发行量

150克圆形金质纪念币为精制币，含纯金150克，直径60毫米，面额2000元，成色99.9%，最大发行量600枚。

8克圆形金质纪念币为精制币，含纯金8克，直径22毫米，面额100元，成色99.9%，最大发行量10000枚。

30克圆形银质纪念币为精制币，含纯银30克，直径40毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量20000枚。

三、该套金银纪念币由上海造币有限公司和深圳国宝造币有限公司铸造，中国金币总公司总经销。

世界遗产（平遥古城）金银纪念币图案

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关键词：纪念币平遥古城

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