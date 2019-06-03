【IT之家学院】卡这种东西，少带一张是一张

我们一天的生活总是离不开各种卡，银行卡、公交卡、门禁卡、社保卡/身份证、饭卡、水卡……众多卡刚出现的时候，让我们可以不用随身带很多现金，极大地便利了我们的生活。但前几年移动支付迅速兴起，扫码支付、NFC支付胜任了不少之前只能用卡完成的工作，到2019年的今天，我们甚至连卡都不想带了。

时至今日，绝大部分卡都可以在手机上找到完美或不完美的替代方案。今天我们本着“少带一张是一张”的原则，为大家总结一下已有的不同类型卡的解决方案。

当然，首先需要一部支持NFC功能的手机，NFC SIM卡也需要手机具有NFC功能，因为SIM卡塞不下线圈。

银行卡

近几年线下刷卡消费越来越少了，小编见过比较多的场景就是信用卡优惠活动，刷卡请你喝星巴克、看电影什么的。至少这种需求一段时间内还不会消失，解决方案也是最早出现的。

想必大家对各种“派”不会陌生，2016年2月18日苹果支付（Apple Pay）率先登录中国市场，3月29日，三星智付（Samsung Pay）紧随其后；4月21日，小米和中国银联宣布合作，推出小米支付（Mi Pay），8月31日，华为“率先在国内推出的首个基于安全芯片的便捷手机支付，其指纹+芯片+金融级安全的NFC全终端解决方案”，发布华为支付（Huawei Pay）。以及之后的各种Pay。

上述最早推出也是市占率最高的几家支付，最基础的功能便对银行卡的支持。添加和使用方式都很简单，根据引导识别或输入卡号，验证预留手机号码和消费密码，便可成功添加，在一台手机上添加成功后，相当于在银行为用户办了一张账户种类为“HCE移动支付卡”、账户类别为“其他”的虚拟卡，消费时从原银行卡扣费。使用时调出刷卡界面，验证指纹后，手机就相当于银行卡，将手机NFC区域靠近刷卡区即可。

各种Pay对国内各大银行的储蓄卡和信用卡支持得都比较好，Mi Pay和HUAWEI Pay支持的银行均超过90家。

HUAWEI Pay支持的银行列表▲

当然还有各种闪付，本质上和储蓄卡/信用卡消费一样，不再赘述。

公交卡

在外刷银行卡的人不多，每天要刷交通卡（公交+地铁）的人却不在少数，手机上替代公交卡的玩法也是最多的。

乘车码

先来说一下对用户来说最容易实现的方案，乘车码。分为三个阵营，分别是支付宝、微信和第三方。支付宝乘车码已经支持超过一百五十个城市的公交地铁，微信乘车码也已超过50座城市。有行业巨头推动，乘车码发展速度极快，比如杭州地铁闸机和公交刷卡机改造仿佛是在一夜间完成的。

图自新蓝网▲

还有一些城市靠与第三方合作推进扫码乘车，比如无锡地铁的“码上行”App。

前段时间，微信还推出了比“乘车码”更方便的“乘车卡”，这就需要用得到NFC功能，各位且往下看。

各种Pay

各种Pay对公交卡“多多少少”都有支持，开卡和使用相较于银行卡更加简单，开卡只需选择地区、充值即可，一般会收取一定的开卡费，根据某厂商大佬科普，开卡费是公交公司收取的。开卡成功后，可设置为默认卡以及息屏刷卡，使用时连屏幕都不必点亮，需要时手机就是公交卡，将手机NFC区域靠近闸机刷卡区域即可。

受支持最多的卡非京津冀互联互通卡和上海公共交通卡莫属，但凡有机型支持公交卡，这两张卡必然在列。具体到厂商，Mi Pay支持的地区是最多的，超过20张卡，部分公交卡支持移卡操作；华为其次，也达到了了18张；OPPO、vivo等入局较晚的厂商，也支持超过十张卡。

Mi Pay公交支持列表▲

虽然各家厂商支持卡的数量相差很大，但说到支持的城市个数，却相差无几。这要归功于交通联合卡的推广，根据小米公交官博的数据，仅京津冀互联互通卡就支持202个城市。

有些卡由于各种原因会被下线，比如没刚过支付宝惨遭下线的Mi Pay杭州通，以及被交通联合卡取代的苏州市民卡和北京一卡通等。

杭州通下线▲

另外饱受诟病的成都天府通去年也有被华为啃下的迹象，虽然已经内测了几个月还没正式上线，但估计在很长时间内都是“仅此一家”的卖点。

华为天府通▲

62开头银联卡

依然是手机NFC的范畴，银行卡也是可以当公交卡刷的，中国银联和多个城市合作，推出一分钱乘车活动，各个城市优惠次数略有不同。

可穿戴设备

没错，手机都不用掏出来了，抬抬手腕就行。依托于各种Pay服务，支持NFC的可穿戴设备如Apple Watch、小米手环、黑加手环、华为手环等，都可以开通部分城市公交卡，相较于实体卡和手机更加便利。

NFC SIM卡

当然除了各种Pay的支持，NFC SIM卡是另一种解决方案，我们之前提到过，NFC SIM卡需要手机支持NFC功能，因为只有芯片还不够，还需要线圈。现在市场上绝大多数NFC手机都支持NFC SIM卡，只需下载移动和包、天府通等应用，便可以完成开卡、充值等操作，使用时和公交卡无异。

门禁卡

每天刷卡进出小区、公司的人也不在少数，支持门卡模拟的方案当然也有，但限制较多。

首先我们先要清楚，门禁卡分为IC卡和ID卡两种。IC卡可读可写，可加密，频率为13.56MHz；ID卡可读不可写，拥有固定的编号，不可加密，频率为125KHz。

只有IC卡，也就是频率为13.56MHz的卡才可以被模拟，且要求卡未加密；一些情况下，加密卡的未加密扇区可以被成功模拟。

Pay模拟

目前各厂商只有小米钱包的门卡模拟和华为的门钥匙可以模拟门禁卡，且都要求是未加密的频率为13.56MHz的卡。这是因为卡和读卡设备需要工作在同一频率下，而手机NFC模块和IC卡频率相同（13.56MHz）。

开卡时需验证身份证，使用时不需要验证指纹，两家开卡步骤类似，均可以设置为默认卡息屏刷卡。

小米钱包门卡模拟开卡步骤▲

物业写卡

前提依然是小区或公司使用的门禁卡为IC卡，如果小区使用的是ID门禁卡，读卡设备是无法读取手机NFC信号的。小米钱包门卡模拟提供“添加空白虚拟卡”的功能，这里的“空白卡”应该是自带卡号的，只需去线下开通权限即可使用。

空白门卡▲

顺着这个思路，如果公司/小区使用的是IC门禁卡，那么将手机上已经模拟的银行卡、公交卡写入门禁系统，理论上也是可以正常使用的。

第三方软件实现

如果手机支持NFC，系统却没有这方面的支持，就可以利用第三方软件实现，只支持安卓手机，一般需要Root权限，一些高级功能还需要付费。

NFC卡模拟就是这样一款软件，支持模拟继续所有IC卡，加密卡可以模拟未加密扇区，可实现息屏刷卡。

卡贴

如果门禁卡是ID卡也不用很绝望，有种叫“门禁卡贴”的神器可以拯救不想带卡的你。

淘宝或天猫上很容易找到，商家获取门卡信息后，用设备写入包含ID卡芯片和线圈的卡贴（IC卡也可以），贴在手机背部，又能少带一张卡。

那么，我们能不能自己动手把卡里的芯片和线圈取出来贴在手机上呢？

答案是肯定的，小编高中就成功把饭卡的芯片和线圈取出来放在钥匙扣里，在补了两张卡之后。所以不是很推荐这种方法。

身份证/社保卡

这些身份证件手机也都可以收了，比如支付宝的电子身份证明、微信的网证CTID和华为的eID。目前应用场景都十分有限，只停留在线上认证和入住酒店的阶段，希望未来丰富应用场景。

左为支付宝电子证件，右为微信网证CTID▲

华为eID▲

加密卡的ID

有些多合一的一卡通，集成了饭卡、门禁卡、水卡、银行卡等功能，可以模拟其门禁功能。

首先可以确定的是，储值扇区一定是加密的，所以是IC卡；其次存储卡片ID的扇区可能是不加密的，为模拟提供了可能性。

但由于加密扇区的存在，小米钱包门卡模拟和华为钱包门钥匙一般是无法直接模拟的，这时我们就需要一个中间变量——另一台设备。

可以是Root后安装“NFC卡模拟”的NFC手机，也可以是NFC手环，或者是读卡写卡设备等。

操作思路是，用可以直接模拟非加密扇区的设备先模拟，调用到刷卡状态，再用主力机模拟之。

具体可参考《IT之家学院：如何优雅地使用小米钱包模拟门卡》。



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