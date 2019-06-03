马斯克：为了Model 3销量，发布Model Y时故意有所保留

凤凰网科技讯北京时间6月3日消息，特斯拉公司在上周正式宣布了国产版Model 3的售价，最快半年就可交付。随着Model 3的量产逐渐走上正轨，特斯拉下一款车型Model Y跨界车的生产也提上了日程。

今年3月15日，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)发布了跨界车型Model Y。Model Y最快将于2020年上市，起售价为3.9万美元。特斯拉官网显示，公司将在2020年底为北美市场生产Model Y，并2021年初为欧洲和中国市场启动生产。

Model Y生产地点

然而，根据此前报道，特斯拉高管仍未决定在哪里生产Model Y。特斯拉员工称，包括汽车业务总裁杰罗姆·吉伦(Jerome Guillen)在内的公司高管在两个Model Y生产地点上举棋不定。他们正试图确定特斯拉是否应该在超级电池工厂为Model Y生产腾出空间，还是在加州费利蒙工厂合并Model S和Model X的车身生产线，从而腾出空间生产Model Y。

现在，马斯克给出了Model Y的最新生产消息。他在接受播客采访时称，特斯拉目前的“默认计划”是在加州费利蒙的唯一工厂生产Model Y SUV。特斯拉目前在费利蒙工厂生产Model S、Model X以及Model 3，但是在内华达州里诺附近的超级工厂生产电池组和驱动装置。特斯拉一直在权衡每处生产地点的利弊，包括空间限制以及湾区高昂的生活成本推高的劳工成本。 “目前，我们的默认计划是在费利蒙生产Model Y。我一开始曾怀疑这是否可行，但是我的团队说服了我，让我相信实现量产的最快方式就是在费利蒙生产Model Y。”马斯克称。

发布Model Y时有所保留

马斯克在今年发布Model Y时并未展示它的高性能版本，这是他有意为之。“我在发布Model Y时故意没有全盘托出，因为我不想说服人们去购买Model Y，不买Model 3，”马斯克表示，“如果所有人都决定购买Model Y，而不是Model 3，那么Model 3就没顾客了，Model Y也就不复存在了。”

另外，马斯克还谈到了未来将要推出的电动皮卡。马斯克称，它看起来不像正常皮卡，会非常科幻，性能高于其他皮卡。在皮卡功能方面，它将好于福特F-150级别的皮卡，这是特斯拉的愿望。