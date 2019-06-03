收好这10个Chrome扩展，让你的浏览器变得更加强大

我们对Chrome工具进行了整理，向大家推荐更多好用的Chrome扩展，包括Google图片下载、标签页管理、下载管理等。

图片下载

Search by Image

看到一张好看的图片，想找一下原图，反向搜索是最好的方法。常规的方式是打开Google，点击图片，然后上传本地图片，点击搜索。有了这个扩展，你就可以一键完成这些动作。在任意图片上点击右键，选项中会出现「Search Google with this image」，点击即可进行反向搜索，十分方便。

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View Image

作为全球最大的搜索引擎，Google在搜图方面也是一把好手。不过后来出于版权保护，Google在搜索结果中去掉了「查看图片」的按钮，用户需要进入原网站才能查看图片。这个Chrome扩展将查看图片的按钮带了回来，你可以直接在搜索结果中打开图片。另外，这个工具还提供「以图搜图」的选项，你可以直接对图片进行反向搜索，找到更大尺寸的原图。

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View or download Google Images

这个工具和上一个类似，将查看图片的选项带回到了Google的搜索结果中。另外还增加了一个下载图片的功能，直接点击就能进行下载。这两个工具可以搭配使用，同时打开也不冲突。

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视频下载

哔哩哔哩下载助手

B站上的内容越来越丰富了，有人会来这里找各种视频素材，不过B站并没有提供下载的选项，手机端的缓存又不容易导出。这个扩展可以让你直接下载B站的视频，打开播放页面右下角会弹出「打开B站下载助手」的选项，点击就可以进行下载。

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下载管理

下载+

Chrome的下载管理器并没有显示在主界面，而是隐藏在设置中，需要两步操作。这个工具可以扩展Chrome的下载管理功能，你可以直接点击按钮，查看正在下载和已下载的文件，图标上可以显示下载数量，下载后会弹出通知。它很好地弥补了Chrome对于下载管理的不足。

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新标签页

Infinity

Chrome的新标签页是空白的，这个扩展可以让它的作用更丰富。Infinity的新标签页有搜索框，常用网站，还可以自己设置壁纸。开发者也在给它加入更多的功能，比如待办事项、扩展管理等。不管是从美观还是实用的角度，Infinity都值得尝试。

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RaterFox

这是一个专门为电影爱好者制作的Chrome扩展。它把Chrome的空白新标签页变成了电影海报，展示剧照、简介、评分等信息。向下滑动会看到更多的电影推荐，页面非常简约，除电影之外没有其它多余信息，很美观。

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标签管理

Astrolabe

工作时经常一不注意就打开了几十个网页，最后根本分不清哪个有用，哪个要关掉。这个工具很巧妙地解决了这个问题，点击Astrolabe图标会显示当前所有网页的缩略图，很容易就能找到并切换页面，跟Windows的任务栏管理类似。

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音乐

Search to Play the Song

随着音乐版权的分割，想快速地找一首歌越来越难了。这个扩展可以让你一键找到自己想要的歌曲，甚至不需要下载任何软件。直接点击右上角的图标，输入歌曲名搜索，然后就能收听，曲库来自QQ音乐、网易云音乐、虾米音乐。

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阅读

简悦

在网页上进行沉浸阅读越来越难了，广告、弹窗都会分散注意力。这个工具可以让你抛却其它不相关的因素，专心阅读。它一共有两种模式，聚焦模式将侧边广告、评论等功能虚化掉，让你只专注于文章本身。阅读模式更加彻底，系统会将文章重新排版优化，显示干净的阅读界面。

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