即将到来的WWDC19，你将看到苹果的新变化

北京时间6月4日凌晨1点，加州圣何塞McEnery Convention Center，WWDC19即将开幕。超过5000名开发者将从全球各地前往圣何塞，共赴这场每年最受瞩目的开发者大会。

不只是开发者，iOS、macOS、watchOS等新版系统的更新也吸引了诸多普通用户的关注。虽说一切谜底都将在明天的后半夜揭晓，但我们可以先根据已有信息，剧透一波WWDC19，并推测一下这些改变可能会对苹果生态产生的影响。

iOS 13：常规升级，倾向iPad

常年报道苹果公司的彭博记者Mark Gurman在5月初就发表了关于 WWDC19苹果可能的更新情况，据知情人士透露，苹果公司的开发计划可能和发布会不会同步，也就是说，以下部分功能未必能够在iOS 13的第一个版本里悉数亮相。

9to5Mac 也从4月起开始陆续放出他们获悉的iOS 13更新细节。5月28日，他们甚至放出了iOS 13的屏幕截图。

从截图和报道来看，iOS 13中的更新有望包括且不限于以下特性：

黑暗模式（Dark Mode）将作为新版iOS的系统级功能。其中已知的更改包括Dock栏和部分原生应用，用户可以在控制中心里一键切换。值得注意的是，因为OLED屏幕特性，在显示黑色的时候可以直接关闭黑色区域的像素点，来达到几乎纯黑的效果，所以在OLED屏幕上的黑暗模式不仅「更黑」，也更省电。￼

▲iOS 13黑暗模式屏幕截图| 9to5Mac

用户界面（UI）的改变，拟物化设计的回归。从iOS 7后苹果的iOS UI设计日益趋于简化，拟物化设计从立体「拍」成扁平，缤纷色彩也逐渐转化为一二单色。而在iOS 13中，苹果很可能第一次找到了「拟物」和「简洁」之间的平衡。比如备注界面中，不同笔类的低饱和「清新色彩」。

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▲苹果可能会在iOS 13中增加的「纯黑壁纸」| 9to5Mac

针对iPad的iOS更新。这次苹果在iOS 13中针对增加了许多新的iPad独有特性，包括突破分屏限制的「多窗口」功能，不同窗口里的组件可以以「卡片」的形式显示在屏幕上，卡片之间可以堆栈，这或许将给iOS 13的交互设计引入「深度」这个概念。

▲可能会作为浮动窗口出现在iPad上的计算器| MacRumors

新手势、新操作，iOS 13中可能会首次引入常见于PC系统中的「撤销操作系统」(undo system)，用户可以在iPad上通过「三指轻敲」的手势来替代如今作为辅助功能的「摇动以撤销」交互。

Safari、邮件、提醒、健康等原生应用的升级，据屏幕截图显示，提醒应用将会改变设计为「今天」、「计划中」、「全部」、「标记」等不同的「模块组件」；查找iPhone和查找朋友的两个功能将整合进「Find My」（查找我的）这一新app内；健康功能或将新增「听觉健康」，主要通过调节耳机/扬声器之间切换时的音量、提醒用户周期性用药的Dose功能，以及针对女性用户的「经期记录」（Cycles）功能。iMessege的界面风格也超越了普通的短信应用，变得更近似于聊天软件，可以设置头像和个人资料；对屏幕时间的设置，家长模式将可以设定孩子在晚间的「可联系人」。

▲分割模块的新提醒应用| 9to5Mac

除了明显可察觉的特性和设计更改之外，苹果也会升级iOS中部分系统级的功能，比如键盘输入方法。据了解，苹果正在测试一种类似于滑动输入法SwiftKey的输入法，基于人工智能和用户的输入习惯，作对已输入内容做判断，对将输入内容做智能预测。￼

同样类似已有应用的「官方版」功能，即以iPad作为Mac的第二显示屏来操作，目前的iOS应用Duet和Luna Display已经达到了这种效果。

iOS 12上针对iPad的文件管理应用「文件」将更好地支持第三方软件。

在过去一年，苹果日益丰富了iPad产品线，从两千多元的新款iPad Mini到八千多元档的iPad Pro都开始全线支持Apple Pencil和外接键盘。iOS 12也被视作「既流畅了老设备，又贴合了新一代iPad操作需求」的承上启下的一代系统。而在iOS 13中，很多新功能和交互逻辑就更加倾向于为iPad服务。比如从简单分左右双屏（iPad Pro 12.9寸可以分左中右三屏）到多任务多窗口甚至在平铺之外，「深度」概念的引进；「撤销」这种PC端常见操作以手势引入到iPad；作为浮动窗口出现的计算器应用；此前，著名「iPad重度用户」MacStories的Federico Viticci就在他的播客上提到，iPad Pro可能将支持蓝牙鼠标和触控板。

▲如今不同价位但功能近似的iPad产品线|苹果官网截图

从去年新款重新设计的iPad Pro发布后，无论是科技评论者还是普通用户，赞赏这个硬件的设计和强大配置的同时，大多也发出了「软件拖了硬件的后腿」的观点。Type-C接口的引进并未改变iPad Pro在许多操作上和PC端的差距，而在去年10月发布会上受众人期待的一些专业级应用至今正式版也尚未面世。从iPad到iPad Pro，苹果增加了一根笔和一把键盘，而后又改变了接口和屏占比，始终未变的是自第一代iPad问世至今，仍在采用iOS这个同iPhone一样的操作系统。

如今手机屏幕越做越大，显示能力也越来越好，平板电脑市场在过去几年中并不景气，iPad也经历了诞生后一路走高再滑坡，直到苹果推出iPad Pro，来试图让平板电脑摆脱「大屏手机」的需求印象，平板电脑市场依旧死气沉沉，但iPad却再焕生机。当年第一代iPad刚刚发布的时候，舆论热议话题是平板电脑是否只是放大版的智能手机。而如今，对于iPad这种产品形式本身的讨论再一次回到舆论热议的潮头，只不过比较的对象从智能手机变成了电脑。无论它是否真正做到了「Pro」，对比多年以前刚刚发布的时候，如今关于iPad是否能够取代电脑作为生产力工具的讨论，已经证明了这条产品线存在的合理性。

苹果已经以一种近乎「革自己的产品线」方式，把之前iPad Pro独占的特性引入到了其他iPad产品中，A12芯片的加入也使得这几款iPad在两三年内都不会被性能拖了后腿，去年6月的WWDC已经开始拥抱「iOS for iPad」，作为去年10月至今变化最大也是更新最多的一条产品线，这一年的苹果必将在「iOS for iPad」上再迈一大步，它们不想迈，近几年来积累的iPad Pro用户也会逼着它们迈。因此，iOS 13最有可能的变化，之于iPhone，是外表和功能，之于iPad，则是交互逻辑。

macOS 10.15：向iOS看齐

在iOS 13之外，macOS 10.15则是另一大重点升级的系统，而今年它的升级方向是「融合」。

据彭博社此前的报道透露，苹果有一项名为「Marzipan」的计划，旨在打通macOS和iOS之间的开发和应用。苹果将提供给开发者新的软件开发工具包，让想要开发macOS和iPad应用的开发者不必写两版软件底层代码。明年这个融合计划有望纳入iPhone。

在开发之外，已成型的更新则是迁移，苹果可能会把播客、Find My、屏幕时间、针对Siri的快捷方式、新版提醒应用、Apple Books等iOS原生应用「高度还原」的带到macOS上。

此前也有传闻称iTunes将在WWDC 19后被停用，截止到5月31日，iTunes官方的Facebook和Instagram页面内容已经全部清空，这似乎验证了此前外媒报道的，苹果将在macOS上发布三个独立的应用：音乐、电视、播客来替换掉目前包含了这三个主要功能的iTunes。在流媒体时代，数据库管理需求也愈发边缘化，是否会在新的独立应用中保留内容管理功能也暂且未知。

▲iTunes已经清空的Instagram页面| MacRumors

iPad或将可以用作Mac第二台显示器，并有可能支持外接鼠标；苹果正试图从底层代码开始融合iOS和macOS；iOS从Siri开始向macOS移植原生应用和服务；iTunes诞生18年以来有可能被分拆……种种等待时间来验证的推测，都指向了一个方向——融合。

▲据传被「肢解」后的iTunes的几个应用图标| 9to5Mac

这不只是苹果各个系统之间形成的有机生态，不是一个Apple ID通用全局，也不只是AirDrop、iCloud、密钥等跨设备跨平台的功能或服务，这种融合基于开发，深入交互，体现在软件的核心——应用。苹果曾表示MacBook系列将不会出现触屏。苹果也不会单独为iPad开发一个系统。在iPad走向Pro，macOS又要保持独特性，以及苹果需要用一套完整的生态来巩固，甚至是「果挟」住最核心的用户同时，也要让开发者愿意留在这个平台。靠严苛的应用规则和不同设备之间复杂的适配参数只会消磨掉开发者的热情，融合或许正是普通用户所需，开发者所望，苹果在未来得以让软件生态历久弥新的一大趋势。

watchOS与tvOS

macOS的主题如果是「融合」，那watchOS 6则正相反，它更可能的方向是「独立」。

据报道，苹果计划在Apple Watch上添加一个独立于iPhone的Apple Watch Store，用户可以直接在Apple Watch上查阅和下载应用。watchOS 6还可能添加独立于iPhone的录音、计算器还有可听有声书的Apple Books，Animoji和Memoji也有望出现在watchOS 6上。

▲Apple Watch Store渲染图| MacRumors

当然不会缺席的还有新的表盘，新添加的表盘们可能会走「复杂」风，即会在Apple Watch表盘上显示更多的信息而不只是时间日期，可能还包括跟复杂的天气信息、当前环境噪音、蓝牙设备电池寿命……

苹果在3月的春季发布会一反常态，提前发布硬件更新，发布会上只介绍服务，流媒体服务Apple TV+的推出也让tvOS这一近几年来年年「靠边站」的系统在今年WWDC上或许会有大更新，也亦或许就彻底被TV Plus这一个应用给「边缘化」。

硬件也可以期待

虽然严格来说，WWDC是苹果面向开发者举办的开发大会而非硬件发布会，但这届WWDC上我们仍可以期待两款硬件的发布。5月22号苹果一声不响的上架了2019款的MacBook Pro系列，除了配置逐年升级外并无较大更新。但另一条产品线则不一样，那就是2013年推出后再未更新过的Mac Pro。

▲有着「垃圾桶」之称的2013款Mac Pro透视图| The Verge

2017年，苹果首席营销官Phil Schiller就曾表示苹果正在「彻底重新思考」Mac Pro这条产品线。而苹果Mac产品营销高级总监Tom Boger在接受 TechCrunch采访时表示「我们希望开发者知道，Mac Pro会是个2019年的产品。」WWDC正是这款对开发者们来说翘首期盼许久的全新Mac Pro亮相的最佳时刻。

除此之外，还有多家报道传闻以及天风证券分析师郭明錤曾在投资报告中称，苹果可能会发布31.6英寸的6K显示器，这款显示器分辨率可达到6240×2880像素，采用miniLED技术的显示面板以及非常坚固的外壳材料打造。

Mac Pro配苹果6K显示器，或许这一套苹果开发者顶级设备就将在后天和我们正式见面。

别忘了，还有AR

苹果已经涉足AR领域多年了，尽管年年WWDC上总少不了AR软件的演示，但年复一年AR的高光时刻也只是在发布会台前。过去一年，苹果招募了大量的AR硬件、软件的人才，也收购了Spektral、Akonia Holographics等多家AR初创企业。从去年开始，也有传闻称苹果正在研发AR头戴设备，甚至给出了iGlasses已经是「公开的秘密」产品。

iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods、HomePods……近十多年来苹果以两三年一重大新产品的亮相来丰富着自己的硬件产品线，建构着自己苹果园，但尽管AirPods再饱受赞誉，苹果却始终难以再复制如iPhone一样划时代的硬件产品。此前苹果分析师和评论者Neil Cybart曾表示，iPhone已是苹果的阿喀琉斯之踵。无论是macOS还是watchOS还是整个苹果的生态离不开iPhone和iOS作交互的「基底」，近年来苹果在iPhone的研发上也倾向「稳扎稳打」，面对5G大潮袭来苹果显得有些「迟钝」，和高通、英特尔又在研发芯片上矛盾不断。不出意外，iGlasses将不会在这届WWDC甚至今年亮相，但苹果在AR上投入这么多年，无论是用户还是他们自己，或许都在等待着一个真正能引领AR时代的设备出现。同样不出意外，这届WWDC上依然会有AR技术的展示，或许也就只是继续沉淀的ARKit 3，据9to5Mac的Guilherme Rambo透露，WWDC19上，ARKit将有检测人类姿势、与游戏控制器集成的新功能,并推出一个全新的配套开发应用。

iOS 13之于iPad；macOS和iOS融合还是各自独立；watchOS 6能否让Apple Watch距离独立的智能可穿戴设备更进一大步；绝大多数用户都没体验过的tvOS会就这么凉了吗？十八年的iTunes会就这么被「肢解」吗……这些具体的猜测都将很快得到验证，而一些趋势则要到未来很久后才可以通过后见之明觉察。每年一场不到三小时的发布会如此牵动人心，因为它不只关乎着苹果一家公司，还关乎着全球各地数亿用户的生活。