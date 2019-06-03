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非GM镜头，索尼新大炮FE 200-600mm f/5.6-6.3现身

2019-6-3 10:46:06来源：爱活网作者：Napoleon责编：阿迷评论：

早些时间传出消息索尼将于6月初发布新E卡口大炮，现在新镜头规格终于确认了，不是传说中的500mm F4.0、600mm F4.0中的任意一支，而是一支极为普通的G头FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS。

最近索尼FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS镜头出现在雅虎日本拍卖，起拍价20000日元，随后遭到索尼官方投诉，镜头已撤下货架。从泄露的照片上看，这是一支不能再工程样品的镜头，没有金属卡口，未安装景深尺，镜头外壳上带有大量网孔，完全无法使用，说不定雅虎拍卖泄密是索尼自导自演的故事。

FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS规格非常低，在200-600mm焦距范围内最大光圈只有f/5.6-6.3，不如售价只要5000元左右的腾龙/适马150-600mm f/5-6.3。

自家FE 100-400mm F4.5–5.6 GM OSS安装1.4X增倍镜后长焦可到560mm f/8.0，不比FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS逊色多少——在望远变焦或高倍率变焦镜头中，f/6.3的长焦端意味实际光圈只有f/8.0。FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS竞争力只剩下原生E卡口，假若价格不够低，恐怕难吸引潜在消费者。

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关键词：索尼镜头长焦

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