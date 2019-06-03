京东"拍拍"与爱回收战略合并，京东成爱回收最大战略股东

IT之家6月3日消息 京东集团今日宣布，旗下二手商品交易平台“拍拍”将与电子产品回收平台“爱回收”进行战略合并，京东集团也将领投爱回收新一轮超过5亿美元的融资和战略整合交易，双方已经达成最终协议。

在本轮投资中，晨兴资本、老虎基金、天图资本、启承资本、清新资本参与跟投。合并后，京东集团将成为爱回收最大的战略股东,京东拍拍二手总经理王永良将出任爱回收合伙人&联席总裁职位。

京东表示，业务合并后，爱回收在垂直领域的专业能力，以及拍拍在全品类处置领域的综合平台能力，将在业务上形成更加紧密的战略协同和优势互补，共同打造中国领先的全品类回收平台及二手交易品牌。

京东集团首席战略官廖建文称：“京东始终看好循环经济的社会创新意义，过去几年来，爱回收与拍拍建立了良好的合作基础，是京东生态中协同共赢的标杆。双方通过此次战略合并，将进一步提升二手产品的标准化和流转效率，推动回收处置供应链的透明化和自动化。同时，借助京东在零售、技术、物流、保险等领域坚实的零售基础设施能力，打造完整的逆向供应链，并形成对外能力输出。”

爱回收创始人兼CEO陈雪峰表示：“爱回收一直践行‘让所有的弃之不用，都能物尽其用’的社会型企业经营理念。在过去与拍拍的合作中，双方已经建立了深厚的合作基础和积累，并共同建立了国内最大的二手3C回收平台。未来，双方将共同打造基于全品类二手商品流通的综合服务平台，不仅推动二手流通行业的进步，也为循环经济和绿色经济做出更多贡献。”