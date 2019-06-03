马斯克称特斯拉皮卡不到5万美元：比保时捷911还能跑

新浪科技讯北京时间6月3日上午消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）刚刚对即将发布的特斯拉皮卡发表了一番有趣的评论，透露了目标定价和一些功能。

马斯克之前曾经针对这款皮卡的功能征求过建议，并且披露了一些计划中的参数，包括可以选择400至500英里续航里程、双擎全轮驱动动力系统、动态悬架和30万磅牵引力。

在周末参加Ride the Lighting播客时，马斯克又对这款即将推出的电动皮卡发表了新的评论。他证实这款汽车的目标起价不到5万美元。

“我不希望它太贵，我认为起价应该低于5万美元——最多4.9万美元。理想的话应该更少。不能让人承受不起，而应该成为平价车型。会有一些更贵的车型，但只要4.9万美元或更少的钱就能买到一辆真正优秀的皮卡。”

根据之前的评论，特斯拉的皮卡设计可能非常特别。

他还在播客中补充道：“它的承载力很好，看起来很漂亮——但不会像是一般的皮卡，而是会非常科幻。也就是说，它不会是大众化的外观。如果你想买一辆跟过去20年到40年的皮卡差不多的车型，那这可能不适合你。”

马斯克也证实，今年早些时候曝光的一张神秘图片就是特斯拉皮卡的前脸。那张图片是在Model Y发布时放出的，引发了很多猜测。

马斯克重申特斯拉皮卡将采用“类似银翼杀手”的造型。虽然他多次强调此事的，但目前还很难判断具体含义。

他还预计，有人可能认为“这不像卡车”。马斯克认为，这种颠覆性的设计就像马车和汽车之间的变化。

在谈及这款皮卡的性能时，这位CEO给出了很高的标准：“它会超过其他皮卡，目标是在卡车功能上超过福特的F-150，在跑车功能上超过标准版保时捷911。这就是我们的抱负。”

福特最近证实，该公司计划生产电动版F150皮卡，而且还投资了电动卡车创业公司Rivian，并且与之合作开发另外一款电动车。

马斯克今年早些时候透露，特斯拉将在今年夏天发布电动皮卡。