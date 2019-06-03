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用户诉QQ浏览器违法收集个人隐私，法院裁定腾讯立即停止相关行为

2019-6-3 15:03:34来源：猎云网作者：-责编：沧海评论：

据北京青年报报道，近日，许先生在江西某法院起诉了“QQ浏览器”App运营方腾讯。因为“QQ浏览器”App在许先生不知情的情况下，窃取了许先生的大量隐私，不仅包括微信和QQ的头像、性别、地区、生日等个人信息，还包括微信、QQ的好友关系信息。而且，在“QQ浏览器”中，还找不到任何能够删除个人隐私信息的地方。

据介绍，许先生是一名法学博士，于是就想到拿起法律的武器，维护自己的合法权益。

与此同时，许先生提起了行为保全申请（诉前禁令），要求腾讯立即停止侵犯其隐私权的行为，并立即停止在“QQ浏览器”App上使用原告的微信/QQ账号信息以及好友关系。

根据许先生的申请，法院裁定腾讯立即停止在“QQ浏览器”App中获取用户微信/QQ账号中的头像、性别、生日、地区等个人信息，以及微信/QQ好友信息的行为。

值得一提的是，2018年6月，vivo发布了具有伸缩前摄特性的vivo NEX。随后，在用户使用过程中发现，自己的手机在没有进行前置拍照的情况下，摄像头自动弹出来。后来才发现这是由于一些软件（包括QQ浏览器）拥有使用前置摄像头的权限，在启动一些有这个权限的软件时，摄像头就会自动弹出来。

针对此事，QQ浏览器方面发布声明予以承认，并表示：“手机摄像头并没有完全弹出，而且摄像头也没有做任务拍摄或采集行为，手机QQ浏览器并不会采集用户任何隐私。”

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关键词：腾讯QQ浏览器

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