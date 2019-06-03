外媒：苹果可能在WWDC19上发布其AR设备

6月3日消息，据美国科技媒体VentureBeat报道，一些早期报道称，苹果可能在2019年末或2020年初推出新AR设备。这表明离官方公布日期越来越近了。苹果甚至可能在本周举行的全球开发者大会（WWDC19）上发布这款AR设备。

据说，该公司正在考虑这种可能性。然而，这将在某种程度上打破传统，而且最好不要对苹果披露的细节抱太大希望。

多年来，苹果一直在研发一款增强现实（AR）头盔。虽然该公司尚未明确证实该项目，但在雇佣AR硬件相关人员、申请大量AR专利、收购AR初创企业、任命AR营销总监，以及测试ARKit软件功能方面，iGlasses实际上是一个“公开的秘密”，只等被披露。

当然，没有人确切地知道这将如何以及何时发生。苹果的“黑盒”开发方法意味着，具体细节仍然是个谜，所以该公司的iGlasses（或者称为Apple Glasses）可能会在一年后接近投产。

如果你回顾一下过去十多年苹果推出的每一个主要“新产品类别”——iPhone、Apple TV、iPad、Apple Watch和HomePod——它们的共同点是，产品最初发布和实际在零售店中销售之间存在着巨大的时间差。具体地说：

iPhone于2007年1月9日发布，但于2007年6月29日开售；

Apple TV于2006年9月12日被预览（iTV），但于2007年3月21日开售；

iPad于2010年1月27日发布，但于2010年4月3日开售；

Apple Watch于2014年9月9日发布，但于2015年4月24日开售；

HomePod于2017年6月5日（WWDC）发布，原定于2017年12月上市，但最终于2018年2月9日上市。

苹果需要这些时间差有几个原因：一是为了获得美国联邦通信委员会（FCC）和相关监管机构的批准，二是为了最终确定制造和营销计划，三是为了在最后时刻解决从落后的零部件到软件和分销渠道的所有问题。

就连在演讲结尾强烈支持“现在就上架”的苹果前首席执行官（CEO）史蒂夫•乔布斯（Steve Jobs），也在苹果首次发布新产品时屈服于这些现实。他尤其承认，“先睹为奇”是一种避免信息泄露的方式，而这种泄露只会在获得监管部门批准后才会发生。

基于这个原因，可以肯定的是，在AR新产品上市前几个月，官方会对其进行预览。这一时间差也将方便让每个人都有充足的时间，来接受新类别产品肯定会引发争议的局限性，比如电池续航时间和定价。

有一个关键问题可能决定苹果何时发布AR硬件，那就是它是一个全新的、独立的计算平台，还是仅仅是一个iPhone配件？

如果这款设备是一个独立的计算平台，类似于微软的HoloLens或Magic Leap One，苹果将需要与开发者分享大量新信息，让他们尽早上手体验。

如果这款设备只是一个iPhone配件，那么任何时候它都有可能被泄露，比如WWDC19和 9月份的iPhone发布会，或者晚些时候，这取决于硬件完成的速度。