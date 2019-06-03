奇安信董事大换血，注资资本增长近4亿

新浪科技讯6月3日下午消息，启信宝数据显示，5月31日，由齐向东掌舵的奇安信科技集团股份有限公司发生多项工商变更，其中董事会大换血，刘立群、徐鸿川、刘红锦和景旭峰纷纷退出董事行列，新增的董事为姜军成，此外赵炳弟、徐建军和孟焰新增为独立董事。马兰不再担任监事，张嘉禾、王欣、韩洪伟新增为监事。

另外，奇安信科技集团股份有限公司的注册资本增长了近4亿，由1.4944亿人民币增长至5.4亿人民币。企业名称则由北京奇安信科技有限公司变更为奇安信科技集团股份有限公司。

5月20日，启信宝显示，北京奇安信科技有限公司5月15日新增对外投资，成立上海奇赟信息科技有限公司，注册资本高达10.50亿人民币。新公司的法定代表人为吴云坤，他是360企业安全集团总裁，也就是奇安信总裁。

4月30日，360公司董事长兼CEO周鸿祎退出北京奇安信科技有限公司董事职位，360公司于4月13日披露公告称，将对外转让其所持北京奇安信科技有限公司的全部股权，并称此举是为了助力奇安信上市。

360方面谈到，助力奇安信上市是360公司此次清仓奇安信的原因之一。“目前，奇安信启动上市筹备工作，按照有关上市要求，拟上市公司应当具备独立性。360向其提供的品牌、技术、大数据等授权支持一定程度上对其独立性造成了影响。为此，360根据约定整体出让股权、收回相关品牌、技术和数据授权，解决奇安信上市的独立性问题”。