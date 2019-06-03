敲定！英飞凌宣布101亿美元收购塞普拉斯半导体

今日早些时候，据知情人士称，德国芯片制造商英飞凌接近达成一项协议，收购美国芯片制造商赛普拉斯半导体。

北京时间6月3日消息，德国芯片制造商英飞凌周一宣布，已同意收购美国芯片制造商赛普拉斯半导体(Cypress Semiconductor)。包括债务在内，这笔交易对赛普拉斯估值为90亿欧元(约合101亿美元)。



英飞凌称，公司将以每股23.85美元现金收购赛普拉斯，较赛普拉斯上月的股价溢价46%。赛普拉斯主要生产汽车和电子设备所用的微芯片。

“赛普拉斯的加入将使得英飞凌加强对结构性增长动力的聚焦，服务于更广泛应用。”英飞凌称。

英飞凌表示，公司希望借助这笔交易在2022年前创造每年1.8亿欧元的成本协同效应，创造逾15亿欧元的长期营收协同效应。一旦赛普拉斯业务被整合到英飞凌旗下，英飞凌希望实现9%或更高的周期内(through-cycle)营收增长率，19%的部门营业利润率，并将投资销售率降至13%。

英飞凌打算利用股权资助大约30%的总交易价，剩余的交易价利用举债和手头现金资助。

赛普拉斯董事会和英飞凌监事会已经批准了这笔交易，预计将在2019年底或2020年初完成。

英飞凌股价或将下跌2%。