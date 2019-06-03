内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

敲定！英飞凌宣布101亿美元收购塞普拉斯半导体

2019-6-3 15:26:39来源：凤凰科技作者：箫雨责编：懒猫/实习评论：

今日早些时候，据知情人士称，德国芯片制造商英飞凌接近达成一项协议，收购美国芯片制造商赛普拉斯半导体。

北京时间6月3日消息，德国芯片制造商英飞凌周一宣布，已同意收购美国芯片制造商赛普拉斯半导体(Cypress Semiconductor)。包括债务在内，这笔交易对赛普拉斯估值为90亿欧元(约合101亿美元)。

英飞凌称，公司将以每股23.85美元现金收购赛普拉斯，较赛普拉斯上月的股价溢价46%。赛普拉斯主要生产汽车和电子设备所用的微芯片。

“赛普拉斯的加入将使得英飞凌加强对结构性增长动力的聚焦，服务于更广泛应用。”英飞凌称。

英飞凌表示，公司希望借助这笔交易在2022年前创造每年1.8亿欧元的成本协同效应，创造逾15亿欧元的长期营收协同效应。一旦赛普拉斯业务被整合到英飞凌旗下，英飞凌希望实现9%或更高的周期内(through-cycle)营收增长率，19%的部门营业利润率，并将投资销售率降至13%。

英飞凌打算利用股权资助大约30%的总交易价，剩余的交易价利用举债和手头现金资助。

赛普拉斯董事会和英飞凌监事会已经批准了这笔交易，预计将在2019年底或2020年初完成。

英飞凌股价或将下跌2%。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：英飞凌赛普拉斯

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有