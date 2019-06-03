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京东618格力/奥克斯品牌盛典：爆款空调1999元，领券劲省400元

2019-6-3 15:51:13来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

IT之家6月3日消息 京东618全球年中购物节火热进行中，家电频道今日迎来格力秒杀盛典和奥克斯空调品牌盛典，活动商品可享直降、秒杀、满减、满赠等优惠，具体见下。

• 京东618【京喜红包】每天抽3次：点此领红包。（可与任何优惠叠加使用）

一、格力秒杀盛典：点此前往

  • 满2000-50元优惠券

  • 爆款空调限时券后1999元抢

  • 爆款小家电部分每满299减30

  • 冰洗爆品晒单送格力精美小家电

  • 热水器爆款晒单送格力落地扇

  • 烟灶套装领券立减1000元

  • 优选好货抢1.5匹空调免费试用

二、奥克斯空调品牌盛典：点此前往

  • 优惠券：满100-50元、满200-100元、满8000-400元三档满减券限量抢

  • 1元购10年包修

  • 24小时极速安装

• 格力/奥克斯爆款推荐

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附：京东618各会场优惠一览

会场优惠力度
主会场超市狂欢日，领券满199-50
超市券15张199-50/299-80/399-100/499-150
白条券3/6/12期免息整点抢，抽奖立减100元
大波新券99-5元白条券、各种品类券
城市接力每个城市瓜分100万现金
PLUS会员105-5/200-10/500-20全品券
京豆兑换105-5/160-7/300-12全品券
酒水券499-100，秒杀低至9.9元
啤酒2件8折，部分满199-100
端午节粽子满199-100
手机0/10/14/20点，领4980-618券
耳机音响499-150、299-100、99-20券
家电6000-618、999-50元神券
电视影音980-200、4970-500元券
数码电器手机1880-200、880-100元券
摄影摄像6.18元超级秒杀，最高减1000
电脑数码抢618元神券，爆款直降1000
运动鞋服300-60、600-120元券

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