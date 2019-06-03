京东618格力/奥克斯品牌盛典：爆款空调1999元，领券劲省400元

IT之家6月3日消息 京东618全球年中购物节火热进行中，家电频道今日迎来格力秒杀盛典和奥克斯空调品牌盛典，活动商品可享直降、秒杀、满减、满赠等优惠，具体见下。

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一、格力秒杀盛典：点此前往

满2000-50元优惠券



爆款空调限时券后1999元抢

爆款小家电部分每满299减30

冰洗爆品晒单送格力精美小家电

热水器爆款晒单送格力落地扇

烟灶套装领券立减1000元

优选好货抢1.5匹空调免费试用

二、奥克斯空调品牌盛典：点此前往

优惠券：满100-50元、满200-100元、满8000-400元三档满减券限量抢



1元购10年包修

24小时极速安装

• 格力/奥克斯爆款推荐



附：京东618各会场优惠一览

会场 优惠力度 主会场 超市狂欢日，领券满199-50 超市券15张 199-50/299-80/399-100/499-150 白条券 3/6/12期免息整点抢，抽奖立减100元 大波新券 99-5元白条券、各种品类券 城市接力 每个城市瓜分100万现金 PLUS会员 105-5/200-10/500-20全品券 京豆兑换 105-5/160-7/300-12全品券 酒水券 499-100，秒杀低至9.9元 啤酒 2件8折，部分满199-100 端午节 粽子满199-100 手机 0/10/14/20点，领4980-618券 耳机音响 499-150、299-100、99-20券 家电 6000-618、999-50元神券 电视影音 980-200、4970-500元券 数码电器 手机1880-200、880-100元券 摄影摄像 6.18元超级秒杀，最高减1000 电脑数码 抢618元神券，爆款直降1000

运动鞋服 300-60、600-120元券

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