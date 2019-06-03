简约强大的Windows 10本地软件推荐

在我们日常使用PC时，肯定或多或少有过这样的经历：Windows自带的默认软件并不好用！

Windows 10下默认应用分为以下几类：电子邮件、地图、音乐播放器、照片查看器、视频播放器、Web浏览器等。电子邮件、地图应用以及Web浏览器暂不讨论，音乐、图片和视频的本地查看和播放等功能对很多人来说是基本需求。而系统自带的这些查看器、播放器总是想要加入在线功能，有时过多的在线功能反而让用户使用起来不太方便，本文将介绍几款可以替代系统自带软件的免费/开源软件。

1. 压缩软件 —— 7-Zip

7-Zip是一个开放源码的数据压缩程序，主要运行在Microsoft Windows操作系统，Unix-like操作系统如Linux与FreeBSD下面有7-zip的移植版本p7zip可以使用。它提供命令行接口或图形用户界面的程序，而且可以与资源管理器结合。7-Zip是自由软件，由伊戈尔·帕夫洛夫于1999年开始发展，并把主体在GNU LGPL下发布；加密部分，使用高级加密标准（AES）的代码，使用BSD许可证发布；解压RAR部分，使用RAR特定的许可协议。

7-Zip主要特征：

使用了LZMA与LZMA2算法的7z格式拥有极高的压缩比

支持格式：

压缩/解压缩：7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP and WIM

仅解压缩：ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DEB, DMG, FAT, HFS, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, RAR, RPM, SquashFS, UDF, VHD, WIM, XAR, Z

对于ZIP及GZIP格式，7-Zip能提供比使用PKZip及WinZip高2-10%的压缩比

为7z与ZIP提供更完善的AES-256加密算法

7z格式支持创建自释放压缩包

Windows资源管理器集成

强大的文件管理器

更给力的命令行版本

支持FAR Manager插件

支持87中语言

作为一款老牌开源压缩软件，最新版本（19.00 x61）大小仅1413K，7-Zip的界面十分简洁，但功能十分强大。

使用技巧：在工具→选项→7-Zip中按自己所需选择右键菜单选项；在工具→选项→系统中选择所需7-Zip关联的文件类型

官网：https://www.7-zip.org/

源代码库：https://sourceforge.net/projects/sevenzip/files/7-Zip/

2. 音乐播放器 —— Dopamine

Dopamine是一个UWP风格的音频播放器，使用LGPLv2.1许可的FFmpeg代码。

它使得听音乐的界面尽可能简单和美观。它可以播放wav，mp3，ogg vorbis，flac，wma，ape，opus和m4a / aac格式的音乐文件。



友好的设置界面：

主界面：

大中小及极简界面：

主窗口▲

中等模式▲

迷你模式▲

极简模式▲

任务栏托盘：

遗憾的是，Dopamine 2.0仍处于测试预览阶段，但这并不妨碍它成为我最喜欢的本地音乐播放器。无论是从界面还是操作上，都是我目前为止用过最好的音乐播放器。

官网：http://www.digimezzo.com/software/dopamine/

3. 图片查看器 —— nomacs

nomacs一个充满恶意的名字（no Macs）一个免费的开源图像查看器，支持多个平台。可以使用它来查看所有常见的图像格式，包括RAW和PSD图像。

nomacs支持调整图片的亮度、对比度、饱和度、色调、伽玛、曝光等参数。它具有伪彩色功能，可以创建多色图像。nomacs的一个独特功能是多个图片对比。使用这个功能可以在完全相同的位置进行缩放或平移，通过使用不同的不透明度进行叠加来轻松地比较图像。

nomacs根据GNU通用公共许可证v3获得许可，可用于Windows，Linux，FreeBSD，Mac和OS / 2。它可以免费用于私人和商业用途。

使用截图：

nomacs足以胜任简单的图片查看以及剪裁合成功能，丰富的插件支持也让这款开源图片查看器拥有了更多可能性！

官网：https://nomacs.org/

4. 视频播放器 —— MPC-HC

说到视频播放器，就不得不提FFmpeg项目，这是一款可以用来记录、转换数字音频、视频，并能将其转化为流的开源计算机程序。FFmpeg被许多开源项目采用，比如ffmpeg2theora、VLC、 MPlayer、 HandBrake、Blender、Google Chrome等。还有DirectShow/VFW的ffdshow(external project)和QuickTime的Perian (external project)也采用了FFmpeg。

由于FFmpeg是在LGPL/GPL协议下发布的（如果使用了其中一些使用GPL协议发布的模块则必须使用GPL协议），任何人都可以自由使用，但必须严格遵守LGPL/GPL协议。有很多播放软件都使用了FFmpeg的代码，但它们并没有遵守LGPL/GPL协议，没有公开任何源代码。我们应该对这种侵权行为表示耻辱，有兴趣到可以到FFmpeg官网查看一下耻辱柱。

软件遵守LGPL/GPL协议▲

作为影视爱好者，本人几乎尝试过所有的本地视频播放器，2011-2013多使用QQ影音，2014-2015入了PotPlayer的坑，现在则是用MPC-HC（PC）与VLC（多平台串流）。几乎所有视频播放器都可以归纳为三种播放器：MPC-HC、Mplayer和VLC player，其余可以理解成上述三种播放器的套壳版或修改版。在此仅介绍MPC-HC。

支持格式▲

Media Player Classic Home Cinema，简称MPC-HC，是一款简洁的媒体播放器，Media Player Classic的后续版本，有32位和64位版本。2017年7月16日，原作者XhmikosR在发布1.7.13版后宣布由于开发者的流失，如没有其他开发者加入的话，项目将会正式终结。后续由clsid2接替更新1.7.13后版本。

MPC-HC特性：

提供抗画面撕裂选项

支持Windows XP SP3、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1及Windows 10，拥有64位版本

完整的ICC颜色管理

支持EVR渲染器

工具栏换肤功能

字幕支持

支持电视信号的回放与录制（当装有支持的电视卡时）

当MPC-HC崩溃时创建转储文件

支持OSD（英语：On-screen display）(On Screen Display)

支持多显示器调整

拥有转换BT601与BT709的像素着色器

拥有YV12色度升采样像素着色器

多国语言支持

继承Gabest的Guliverkli MPC Project的全部特色

借助免费Android应用软体实现远程控制

可播放VCD, SVCD, DVD,蓝光DVD

使用截图：

官网：https://mpc-hc.org/（已停更）

https://github.com/clsid2/mpc-hc/releases

源代码库：https://github.com/mpc-hc/mpc-hc

5. 下载软件 —— Motrix

作者说，作为一个兴趣使然的开发者，本着自己用得舒(折)服(腾)的想法，利用搬砖之余的时间开发了这个桌面版的下载工具——Motrix，支持HTTP、FTP、BT、磁力链接、网盘下载（需浏览器插件支持）等等，基本能覆盖所有的资源下载需求。

作为一个跨平台的下载软件，要做到三大平台的使用体验基本一致并不容易，然而Motrix做到了。由于采用了Aria 2作为核心，对于网盘资源的下载同样迅猛，同时对于外网文件下载支持也不错。

官网截图：

使用界面：

与Chrome下载对比：

上为Chrome，下为Motrix▲

作为浏览器的拓展下载器，以及用作下载网盘资源现在来看足够用了，但是对于BT文件与磁力链接的支持并不太好，不支持仅下载BT种子中的单个文件。尽管如此，Motrix多平台统一、界面易用、支持网盘下载的这些特性，也足以让我们忍受这些小缺点了。

官网：https://motrix.app

总结

以上就是对于Windows 10下开源软件的推荐，7-Zip、nomacs、MPC-HC尽管没有华丽的界面，但是已经满足“Powerful and simple”的需求，而Dopamine与Motrix使用了现代风的界面，较为美观，虽然功能层面仍处于初级阶段，但已经可以满足日用需求，并且让人更加期待正式版的完美表现。