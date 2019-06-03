京东618电脑数码镇店之宝专场：整机满5000减600，大牌耳机0元试用

京东618全球年中购物节火热进行中，电脑数码频道开启镇店之宝专场，整机领券满5000减600、大牌耳机0元试用、活动商品领券满1000减100，点此前往电脑数码镇店之宝专场。
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部分好价单品见下
附：京东618各会场优惠一览
|会场
|优惠力度
|主会场
|超市狂欢日，领券满199-50
|超市券15张
|199-50/299-80/399-100/499-150
|白条券
|3/6/12期免息整点抢，抽奖立减100元
|大波新券
|99-5元白条券、各种品类券
|城市接力
|每个城市瓜分100万现金
|PLUS会员
|105-5/200-10/500-20全品券
|京豆兑换
|105-5/160-7/300-12全品券
|酒水券
|499-100，秒杀低至9.9元
|啤酒
|2件8折，部分满199-100
|端午节
|粽子满199-100
|手机
|0/10/14/20点，领4980-618券
|耳机音响
|499-150、299-100、99-20券
|家电
|6000-618、999-50元神券
|电视影音
|980-200、4970-500元券
|数码电器
|手机1880-200、880-100元券
|摄影摄像
|6.18元超级秒杀，最高减1000
|电脑数码
|抢618元神券，爆款直降1000
|运动鞋服
|300-60、600-120元券
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