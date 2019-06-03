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京东618电脑数码镇店之宝专场：整机满5000减600，大牌耳机0元试用

2019-6-3 17:12:04来源：IT之家作者：弥尘责编：弥尘评论：

京东618全球年中购物节火热进行中，电脑数码频道开启镇店之宝专场，整机领券满5000减600、大牌耳机0元试用、活动商品领券满1000减100，点此前往电脑数码镇店之宝专场

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大波新券99-5元白条券、各种品类券
城市接力每个城市瓜分100万现金
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