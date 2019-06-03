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史上最大私有不动产交易案：黑石187亿美元收购普洛斯部分资产

2019-6-3 17:41:50来源：TechWeb作者：行者崟涛责编：懒猫/实习评论：

6月2日消息，黑石集团宣布收购普洛斯位于美国的工业物流仓库及债务，金额为187亿美元，这是全球史上最大的私有不动产交易案。收购完成后，黑石将跻身美国最大的仓储物流业主之一。

彭博社称，2018年9月黑石集团计划为旗舰房地产基金募集180亿美元，这将成为黑石历史上最大的房地产基金。更早的三个月之前，黑石刚刚为一个专注于亚洲的机会型房地产基金筹资了71亿美元。

2006年，黑石集团斥资390亿美元收购了美国最大的办公物业EOP，创下史上最大REITs收购交易。

2007年10月，黑石集团向希尔顿酒店投资了260亿美元。外界估计，黑石在这两笔投资上盈利至少200亿美元。

今年6月初，黑石集团将以187亿美元的代价收购普洛斯在美国的工业仓库等物流资产。据华尔街日报称，目前普洛斯与黑石集团宣布双方已达成协议。黑石集团以高于房地产公司安博（Prologis Inc.）的价格，购得面积约1.79亿平方英尺的投资组合，约合1670万平方米，涉及1300座物流物业，亚马逊为其美国仓库的最大承租客户。

这也难怪黑石集团被称为全球“四大PE巨头”之一，该集团似乎非常擅长房地产领域募资、投资。

据国内媒体报道，黑石集团自2010年以来已在全球范围内收购了超过9.3亿平方英尺的物流资产，这笔交易是Blackstone有史以来第三大收购。

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关键词：黑石普洛斯

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