Waymo自动驾驶卡车新进展：将在美国凤凰城恢复路测

北京时间6月3日下午消息，据美国科技媒体CNET报道，谷歌姐妹公司Waymo将会在美国亚利桑那州凤凰城对自动驾驶半挂卡车进行实际道路测试。

过去一段时间内，Waymo的自动驾驶出租车服务成为了媒体报道的焦点。这个项目标志着自动驾驶技术距离大规模商用又前进了一步。然而很少有人知道，Waymo不仅仅是要用自动驾驶技术解决人们的日常通勤问题，他们还有一个更“大”的目标。

过去很长一段时间内，Waymo都在对自动驾驶重型卡车进行测试，该公司上周三在Twitter上对外宣布，他们将会在凤凰车区域对车辆进行实际道路测试。此前该公司的自动驾驶打车服务也是在这里进行的测试。

Waymo公司发言人对媒体表示：“自2017年我们成立卡车项目以来，我们已经在多个地点对自动驾驶卡车进行了测试，测试地点包括湾区、亚特拉大、乔治亚和亚利桑那。我们的这些测试是为了保证我们可以在各种不同的驾驶环境下积累经验。2017年，我们曾经在亚利桑那州进行过测试，那时这项技术还处于发展初期，我们那时的测试只是为了获得一些车辆在这里行驶的初期信息。现在，我们重新回到这里，我们的技术发展也进入了一个更加先进的阶段，希望可以在这里获得更多的信息。”

从本周开始，这些自动驾驶卡车将会被运送到当地，主要测试地点将会是凤凰城内的高速公路和主干道。Waymo之所以选择亚利桑那州进行测试，是因为这里的自动驾驶法律和监管环境相对宽松。另外，这里良好的天气条件也让该州成为了理想的自动驾驶车辆测试场地。