戴尔新款XPS 15 6月上市：可选OLED屏幕，SSD可更换

IT之家6月3日消息 在刚刚过去的台北电脑展上，戴尔更新了其XPS 15（7590），最高支持i9-9980HK八核处理器和 GTX 1650显卡。现在，根据最新的消息，戴尔新款XPS 15 将在6月上市。

根据外媒报道，戴尔已确认戴尔XPS 15 7590将于6月推出，确切的说法是“XPS 15将在未来2-3周内到来”。

新款的XPS 15 7590将可选OLED屏，SSD也不再焊接在主板上，更加方便升级。

外观上，新款戴尔XPS 15看起来很像去年的版本，不同的是配置，新款支持最高8核/ 16线程处理器。新款戴尔XPS 15采用铝制机身，碳纤维掌托和玻璃覆盖的精密触控板。低配版使用英特尔酷睿i5-9300H四核处理器，至少8GB DDR4-2666内存，至少256GB的存储空间，以及至少1920 x 1080像素的显示屏。

与最新的戴尔XPS 13和XPS 13二合一笔记本电脑一样，新款XPS 15还在显示屏上方放置了一个小型（2.25mm）网络摄像头。该笔记本电脑具有一个Thunderbolt 3端口，一个HDMI 2.0端口，两个USB 3.1 Gen 1 Type-A端口，一个耳机插孔和一个microSD读卡器。具有背光键盘，支持WiFi 6和蓝牙5，还可以选择触摸屏的版本。

新款戴尔XPS 15（7590）从今天开始上市，价格为1000美元（约合人民币6911元）起。戴尔还推出了一款带有4K OLED屏的版本，但该版本的价格从1900美元起（约合人民币13130元）。