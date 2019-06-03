内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>笔记本

戴尔新款XPS 15 6月上市：可选OLED屏幕，SSD可更换

2019-6-3 19:29:42来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6月3日消息  在刚刚过去的台北电脑展上，戴尔更新了其XPS 15（7590），最高支持i9-9980HK八核处理器和 GTX 1650显卡。现在，根据最新的消息，戴尔新款XPS 15 将在6月上市。

根据外媒报道，戴尔已确认戴尔XPS 15 7590将于6月推出，确切的说法是“XPS 15将在未来2-3周内到来”。

新款的XPS 15 7590将可选OLED屏，SSD也不再焊接在主板上，更加方便升级。

外观上，新款戴尔XPS 15看起来很像去年的版本，不同的是配置，新款支持最高8核/ 16线程处理器。新款戴尔XPS 15采用铝制机身，碳纤维掌托和玻璃覆盖的精密触控板。低配版使用英特尔酷睿i5-9300H四核处理器，至少8GB DDR4-2666内存，至少256GB的存储空间，以及至少1920 x 1080像素的显示屏。

与最新的戴尔XPS 13和XPS 13二合一笔记本电脑一样，新款XPS 15还在显示屏上方放置了一个小型（2.25mm）网络摄像头。该笔记本电脑具有一个Thunderbolt 3端口，一个HDMI 2.0端口，两个USB 3.1 Gen 1 Type-A端口，一个耳机插孔和一个microSD读卡器。具有背光键盘，支持WiFi 6和蓝牙5，还可以选择触摸屏的版本。

新款戴尔XPS 15（7590）从今天开始上市，价格为1000美元（约合人民币6911元）起。戴尔还推出了一款带有4K OLED屏的版本，但该版本的价格从1900美元起（约合人民币13130元）。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：戴尔XPS

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有