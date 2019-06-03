开发者在WWDC19前呼吁苹果：开放屏幕时间API

WWDC正在紧锣密鼓的筹备阶段，而苹果公司在这节骨眼上面临了来自家长控制App开发者的压力，他们要求苹果在WWDC上发布官方的屏幕时间API。与此同时，苹果被指控故意阻止与iOS原生屏幕使用时间功能相竞争的App，下架第三方家长控制应用。

背景

这一争议最早可以追溯到去年，当时有报道称，在iOS 12发布后，苹果将从App Store中移除第三方屏幕时间追踪工具。上月的一份报告称，苹果的行动已全面展开，在17款最受欢迎的屏幕时间和家长控制应用中，至少有11款已被删除或限制。苹果否认它的做法是在阻止竞争，并表示，这是因为开发人员滥用MDM（移动设备管理）工具，可能涉及侵犯用户隐私——这是一种潜在的危险方法。

对屏幕时间API的调用

苹果前高管、iPhone的创造者之一托尼·法德尔（Tony Fadell）呼吁苹果提供一个App编程接口(API)，供控制和屏幕时间监控应用程序的开发者使用。他说：“我们认为，这似乎是所有各方的完美解决方案，由iOS来继续收集数据，比如每天拿起iPhone的次数、使用时间、不同应用类别的使用时间等等。这些数据将以完全由苹果控制，也可以与第三方应用程序共享。

开放屏幕时间API看起来的确是可行之计，满足第三方需求的同时将控制权放在苹果手里。开发者可以访问他们需要的信息，开发第三方屏幕时间软件。而苹果将保护用户隐私，实现对应用程序可用数据的完全控制。用户可以自由选择他们喜欢的应用程序，无论是苹果的还是第三方的。

WWDC前的压力

WWDC临近之际，17家开发商联合起来创建了一个网站，公开呼吁苹果开放相关API。开发商们表示：现代父母面临的最大挑战之一是保护孩子在网上的安全，并教给他们良好的使用习惯。这就是为什么开发人员需要一个跨平台的API。

在2018年9月之前，iOS用户只能通过第三方应用程序获得屏幕时间管理工具。这些应用程序中最受欢迎和最有效的应用程序活跃了许多年，并且依赖MDM（移动设备管理）技术来提供父母想要的功能。

随着苹果发布自己的屏幕时间管理工具，它也开始从商店中移除老牌应用，或者限制这些应用继续更新。

苹果对此事的回应是，这只是个巧合，这些应用程序被删除或阻止的原因是使用MDM。MDM允许广泛访问设备功能和潜在的敏感数据，该技术旨在用于大规模企业设备部署，而不是App Store上提供的面向公众的应用程序。因此，通过屏幕监控和家长控制应用程序集成MDM违反了公司的App Store指南。

从争端一开始出现，开发者们就积极建议苹果应该发布一个公共API，允许开发者使用与苹果原生「屏幕使用时间」相同的功能。事实上，他们已经为这个API提出了一个具体的建议。

值得注意的是，苹果全球营销副总裁菲尔·席勒（Phil Schiller）曾暗示苹果有一种更安全的方法，这可能会成为苹果在即将开幕的WWDC上宣布的计划。我们等待着进一步的消息，当然，如果WWDC上没有动静，那么现在亦是苹果思考解决方案的好时机。